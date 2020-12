« Ma sombre Vanessa » de Kate Elizabeth Russel

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

« Un roman qu’on ne lâche pas. De la dynamite » selon Stephen King. Le bandeau est accrocheur. Et il n’est pas trompeur. Cinquante ans après « Lolita »de Nabokov, Kate Elizabeth Russell nous en offre une nouvelle version avec « Ma sombre Vanessa ». Véritable page turner, bourré d’émotions, de sentiments et de rebondissements, le récit aborde la question du consentement chez les adolescentes.

2000 : dans un internat de la Nouvelle -Angleterre, Vanessa est une ado de 15 ans, solitaire, mélancolique et mal dans sa peau. Douée d’une grande sensibilité littéraire, elle attire l’attention de son professeur de lettres, Jacob Strane. Ce dernier lui fait lire « Lolita », tout en se comparant à Humbert Humbert. Il lui dit qu’elle est spéciale. Il l’a fait se sentir spéciale. Vanessa aime cette attention qu’il lui porte et tombe sous le charme de cet homme de 42 ans. Débute alors une relation sexuelle et intellectuelle qui durera plusieurs années.

2017 : Strane est accusé d’abus sexuel par l’une de ses anciennes élèves. Vanessa, contactée par cette dernière, replonge dans ses souvenirs de jeunesse. Elle refuse de porter plainte car pour elle, il ne s’agissait pas d’un abus, mais d’une passion singulière et interdite. Pourtant elle va peu à peu, notamment à l’aide de sa thérapeute, remettre en question son premier amour, cette relation fondatrice qui a infléchi le cours de sa vie. Alors qu’elle avait un grand avenir devant elle de par ses possibilités, elle vit de petits boulots et navigue entre des amours éphémères. Au long d’un lent processus de deuil, Vanessa finira par regagner sa liberté en adoptant un chien. Un chien nommé Jolene qui sera sa décision, qui ne fera jamais la connaissance de Strane et qui lui permettra de commencer une nouvelle vie.

A tous ceux qui se demandent pourquoi les jeunes filles qui subissent un abus, un viol ne parlent pas plus tôt, le roman offre une réponse. C’est que ce qu’elles ont à dire est inavouable, indicible, non seulement pour les autres, mais pour elles-mêmes aussi.

« Ma sombre Vanessa » est un récit très bien ficelé, plein de finesse et de subtilité. Un roman nécessaire et d’actualité !

L’ouvrage est paru aux éditions Les Escales.