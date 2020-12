Concours : gagnez une souris gamer Logitech G Pro Wireless !

Partager Facebook

Aujourd’hui les gamers vont être contents. Nous mettons en concours une souris gamer Logitech G Pro Wireless.

LA NOUVELLE SOURIS SANS-FIL PRO A ÉTÉ ÉLABORÉE AVEC DES ATHLÈTES ESPORT ET CONÇUE POUR GAGNER

Logitech G, une marque de Logitech a annoncé aujourd’hui la souris de jeu sans-fil Logitech® G PRO, la première souris de jeu sans-fil Logitech G LIGHTSPEED ™ conçue avec et pour les sportifs professionnels. La souris sans fil Logitech G PRO a été élaborée pour les plus hauts niveaux de jeu professionnel et intègre le capteur HERO (High Efficiency Rated Optical)16K de Logitech G pour une vitesse, une précision et une réactivité maximales. La souris sans-fil PRO est également dotée de la technologie sans-fil exclusive LIGHTSPEED de Logitech G, la seule solution sans-fil qui offre des performances de qualité professionnelle et qui est activement utilisée dans les tournois par les meilleurs professionnels.



La souris PRO Wireless a été conçue pour être ultra légère à 80g et pourtant incroyablement solide. Un exploit d’ingénierie, cette légèreté et solidité sont dues à une construction de paroi mince de 1 mm et à un design unique de l’endosquelette. La PRO Wireless est également compatible avec le système de charge sans fil Logitech G POWERPLAY, pour une charge et une utilisation infinies. La souris représente plus de 2 ans de développement en collaboration avec plus de 50 joueurs professionnels d’esports du monde entier. Elle combine des performances extrêmes avec les technologies les plus avancées dans un design conçu dans un seul but : contribuer à la victoire.



“Nous avons toujours pensé que le sans-fil allait évoluer pour que les professionnels du sport puissent jouer et gagner avec notre équipement sans-fil“, a déclaré Ujesh Desai, vice-président et directeur général de Logitech Gaming. “Nous avons eu des joueurs utilisant cette souris en compétition pendant des mois, y compris Profit du London Spitfire au Championnat OWL, et c’est une gagnante à coup sûr.“

Pour avoir l’avantage en termes de performance, la Logitech G PRO Wireless est équipée du capteur HERO 16K, le capteur le plus performant actuellement disponible sur le marché. Le capteur HERO 16K intègre un tout nouvel objectif et un algorithme de suivi mis à jour qui offre un suivi ultra précis sans accélération, lissage ou filtrage sur toute la plage DPI. Il dépasse les performances des capteurs de la génération précédente et est capable de dépasser 400 IPS et de fournir un suivi de 16 000 DPI avec une précision au pixel près

“Avoir une souris sans fil si légère, je savais que je pouvais compter sur elle. Elle a fait une énorme différence pour moi au championnat”, a déclaré Profit, London Spitfire. “Cela m’a aidé à gagner le MVP – c’est une souris divine.”



Associée à la technologie sans fil ultra-rapide LIGHTSPEED de Logitech G, la Logitech G PRO Wireless offre une expérience de jeu sans décalage, avec un taux de rapport de 1 ms, une connexion sans fil optimisée de bout en bout et une réactivité incroyable pour des performances de compétition fiables. Le récepteur USB sans fil LIGHTSPEED peut être stocké dans la souris pour une portabilité facile.

Chaque aspect du Logitech G PRO Wireless permet un contrôle précis. La souris a été conçue en collaboration avec plus de 50 professionnels de l’esport et le résultat est une souris à la fois légère, confortable et offrant les meilleures performances.



«C’était vraiment cool de collaborer avec Logitech G sur un projet comme la souris sans fil G PRO, a déclaré Zven, de l’équipe SoloMid. “Ils ont vraiment écouté et réagi à nos besoins. Nous l’avons demandé et ils ont conçu une souris étonnante parfaite pour mes besoins.”

La souris est également dotée de boutons latéraux amovibles gauche et droit qui la rendent vraiment ambidextre et tous les boutons et l’éclairage RVB LIGHTSYNC peuvent également être personnalisés à l’aide de Logitech Gaming Software (LGS). Le bouton DPI est situé sous le Logitech G PRO Wireless pour éviter les décalages DPI involontaires dans le jeu.

Ce concours est valable jusqu’au 12 décembre 2020.

Vous devez être connecté pour participer.