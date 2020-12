Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette version free-to-play offre un accès illimité aux modes myClub et Matchday, et permet de participer au tournoi eFootball.Open

Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui qu’eFootball PES 2021 LITE, la version free-to-play de la simulation de football acclamée pour PS4, Xbox One et PC Steam, est désormais disponible en téléchargement.

PES 2021 LITE offre un accès à toutes les fonctionnalités du mode myClub, qui permet aux joueurs de construire leur propre équipe. Ils peuvent ensuite entraîner leurs recrues pour en faire des superstars du ballon rond, ou signer des Légendes afin de surpasser leurs adversaires.

La Série Moments Iconiques, nouveauté de cette année, est également un bon moyen d’améliorer son équipe myClub. Ces versions alternatives de joueurs sont basées sur des instants mémorables de la carrière de grands noms actuels ou du passé, et comprennent des statistiques boostées pour refléter leur performance de l’époque.

PES 2021 LITE inclut également Matchday, un mode PvP compétitif dans lequel les joueurs participent à des événements inspirés de véritables matchs et de célèbres rivalités.

Matchday accueille notamment eFootball.Open, un tournoi eSport très accessible ouvert aux joueurs de tous niveaux. Ceux qui parviennent jusqu’aux dernières étapes de la compétition ont une chance d’être sélectionnés pour intégrer les équipes eSport des clubs professionnels d’eFootball.Pro.

En complément des modes en ligne cités précédemment, PES 2021 LITE inclut les modes « Match local » et « Entraînement ».

Enfin, le très populaire mode Modifier est disponible pour les joueurs sur PS4 et PC Steam. Il permet de personnaliser et créer des uniformes, emblèmes, noms d’équipe et plus encore. Il est également possible d’importer des créations d’autres joueurs, pour une variété de modèles infinie.

eFootball PES 2021 LITE est désormais disponible en téléchargement gratuit, avec des achats in-game optionnels, sur PS4, Xbox One et PC Steam. Il est compatible sur PS5 et Xbox Series X/S.

Contenu d’eFootball PES 2021 LITE :

Modes disponibles :

Coup d’envoi (Hors-ligne) Match local Co-op Entraînement (Entraînement de compétences)

myClub

eFootball Matchday Tournoi en ligne (limité à des tournois spécifiques)

Modifier (uniquement sur PS4 et PC Steam)

Clubs disponibles dans le mode Coup d’envoi (Match local & Co-op) :

FC Barcelone

FC Bayern

Juventus

Manchester United

Arsenal

NOTE : pour tous les autres modes, les clubs sont les mêmes que pour la version complète du jeu

Stade disponible dans le mode Coup d’envoi (Match local & Co-op) :

Neu Sonne Arena

NOTE : pour tous les autres modes, les stades sont les mêmes que pour la version complète du jeu

Informations supplémentaires :