FIFA 21 DISPONIBLE DÈS AUJOURD’HUI SUR LES CONSOLES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Les joueurs peuvent mettre à jour gratuitement Madden NFL 21 et FIFA 21 de PlayStation®4 et Xbox One à PlayStation®5 et Xbox Series X|S

Electronic Arts Inc. pénètre dans la nouvelle génération des jeux de sport avec les lancements mondiaux d’EA SPORTS™ Madden NFL 21 et de FIFA 21 sur Xbox Series X|S et PlayStation®5. Les jeux bénéficient de temps de chargement plus rapides, de mouvements de joueurs plus fluides et plus réalistes ainsi que d’expériences de jeu et de jour de match authentiques au sein des stades avec un tout nouveau système de modélisation et de lumière qui améliorent la ressemblance et les visuels des joueurs. Sur PlayStation®5, les deux titres disposent également de nouveaux retours haptiques qui permettent de renforcer l’expérience de jeu grâce à la nouvelle manette DualSense.

FIFA 21 immergera les joueurs au sein d’une grande expérience viscérale de football grâce à l’EA SPORTS GameCam, inspirée par le rendu des meilleures retransmissions télévisuelles de football, ainsi que le LiveLight Rendering qui apporte un nouveau système de lumière qui permet d’améliorer chaque aspect de l’expérience sur le terrain. De plus, des milliers de chants authentiques de supporters ont été capturés exclusivement au sein des plus grandes compétitions du monde, dont la Premier League, La Liga, et la Bundesliga, afin d’offrir l’expérience EA SPORTS Atmospheric Audio ultime, sans égal dans les jeux vidéo. Graphiquement, grâce à la puissance du moteur Frostbite, les fans pourront découvrir de meilleures définitions des physiques de joueurs, dont les contractions des muscles et la déformation des ballons après les frappes, ainsi que la chevelure des plus grands joueurs de football.

Les joueurs ont également la possibilité d’acheter les éditions NXT LVL de Madden NFL 21 et FIFA 21 sur Xbox Series X|S et PlayStation®5 au prix de 69.99 EUR.

Cam Weber, EVP et Group GM d’EA SPORTS, commente : “Au sein d’EA SPORTS, tout le monde est excité à l’idée de dévoiler la puissance de la nouvelle génération de Madden NFL 21 et FIFA 21. La technologie de nouvelle génération a permis de rendre nos jeux plus authentiques et de bénéficier de fonctionnalités sportives spécifiques comme les Next Gen Stats de la NFL pour Madden NFL 21 et les mouvements de joueurs et de déformations du ballon de niveau supérieur dans FIFA 21. Nous sommes tous des fans de sport et nous voulons que tout le monde ressente le niveau supérieur du sport à travers Madden et FIFA cette année. Ce n’est que le début et nous sommes excités à l’idée de continuer à innover sur ces nouvelles plateformes.“

Madden NFL 21 propose le Next Gen Player Movement qui a été rendu possible grâce à l’ajout des données des athlètes issues des Next Gen Stats de la NFL. Ces données, qui servent à capturer la vitesse et les déplacements sur le terrain de chaque joueur NFL, sont intégrées dans le moteur Frostbite afin d’obtenir une sélection d’animation fluide basées sur ces indicateurs. Cela résulte en un jeu qui propose les mouvements de joueurs les plus fluides et réalistes à date, dans le but d’améliorer encore davantage l’authenticité de l’expérience de jeu. Un système retravaillé de prise de décision de la stratégie d’attaque permet de simplifier la manière de mettre la balle dans les mains des meilleurs joueurs et de conserver ses stratégies préférées pour plus tard. De plus, le nouveau système de lumière apporte une meilleure définition à tous les éléments visuels, la représentation des corps des joueurs a été améliorée, une nouvelle technologie d’animation des tenues vestimentaires a été intégrée, le rendu des silhouettes a été amélioré afin de permettre de percevoir jusqu’au froissement des maillots des joueurs lors de leurs déplacements, et enfin, un nouveau système audio retranscrit fidèlement l’ambiance et les sons de la NFL.

Les joueurs qui achèteront, ou qui ont déjà acheté, Madden NFL 21 et/ou FIFA 21 sur PlayStation®4 et/ou Xbox One pourront obtenir gratuitement* la version PlayStation®5 et/ou Xbox Series X|S du jeu jusqu’à la sortie de Madden NFL 22 et FIFA 22. Les joueurs pourront conserver leur progression et leur contenu Ultimate Team™, The Yard et les deux Modes Franchises dans Madden NFL 21, et leur progression et leur contenu Ultimate Team™ et VOLTA FOOTBALL dans FIFA 21.

Les membres EA Play pourront obtenir un contenu additionnel sur EA SPORTS™ Madden NFL 21 et EA SPORTS FIFA 21 sur Xbox Series X|S et PlayStation®5 avec un essai gratuit et des récompenses mensuelles dans le jeu. EA Play est un service d’abonnement de jeu qui rend chaque jeu plus bénéfique avec un accès exclusif, des défis, du contenu réservé aux membres et une bibliothèque de titres populaires. Pour plus d’informations, visitez eaplay.com.