Pokémon : Mewtwo contre-attaque – Évolution est disponible sur iTunes, Google Play et Amazon Prime Video

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

The Pokémon Company International a annoncé la sortie de Pokémon : Mewtwo contre-attaque – Évolution sur iTunes, Google Play et Amazon Prime Video dans certains pays.

Le film Pokémon : Mewtwo contre-attaque – Évolution introduit un nouveau style d’images de synthèse dans les films d’animation Pokémon, et s’inspire de l’une des histoires les plus populaires de la franchise. Les fans peuvent consulter les différentes plateformes (iTunes, Google Play et Amazon Prime Video) pour découvrir si le film est disponible dans leur pays, et pour se renseigner sur les prix.

Synopsis de Pokémon : Mewtwo contre-attaque – Évolution :

Quand des chercheurs découvrent un fossile de Mew, le Pokémon fabuleux, ils font naître une création contraire aux lois de la nature : Mewtwo, un Pokémon légendaire créé pour devenir un instrument de destruction. Lorsque Mewtwo prend conscience de sa sinistre origine, il développe une haine à l’encontre de ses créateurs humains et cherche vengeance. Sacha, Pikachu et leurs amis sont pris dans cette tourmente. L’avenir du monde Pokémon est en jeu. Nos héros réussiront-ils à relever le défi de Mewtwo… Et Mewtwo trouvera-t-il un nouveau sens à sa vie ?