Stadia est maintenant disponible en Suisse !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Stadia est leservice de cloud gaming par Google qui révolutionne la manière dont les joueurs accèdent, jouent et profitent de leurs jeux favoris. Avec Stadia, les jeux ne nécessitent pas de téléchargement ou de mise à jour. Les joueurs ont la liberté de choisir à quel jeu jouer, de quelle manière en un clic depuis votre TV grâce au Chromecast Ultra, ordinateur portable ou fixe et sur une sélection de smartphones et de tablettes. Stadia est accessible gratuitement pour tous les joueurs, il suffit simplement d’une adresse Gmail pour s’inscrire sur Stadia.com et commencer à jouer.

COMMENT JOUER

Stadia – gratuit

Stadia est accessible gratuitement pour tous les joueurs : il suffit d’une adresse Gmail pour s’inscrire sur Stadia.com

pour tous les joueurs : il suffit d’une adresse Gmail pour s’inscrire sur Stadia.com Tous les nouveaux abonnés Stadia peuvent profiter d’un mois offert à Stadia Pro. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Stadia.com.

peuvent profiter d’un mois offert à Stadia Pro. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Stadia.com. Jouez jusqu’en 1080p/60fps avec un son stéréo .

. Achetez les jeux que vous voulez et conservez-les dans votre bibliothèque.

dans votre bibliothèque. Jouez à Destiny 2: New Light gratuitement, Cliquez sur le lien Click to Play et lancez-vous !

Stadia Pro – CHF 11 par mois

L’abonnement Stadia Pro est à CHF 11 par mois et propose une sélection de jeux gratuits que les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque (31 jeux disponible au début du mois de novembre 2020). de nouveaux jeux gratuits sont ajoutés chaque mois (voir la liste complète)

et propose que les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque (31 jeux disponible au début du mois de novembre 2020). de nouveaux jeux gratuits sont ajoutés chaque mois (voir la liste complète) Conservez ces jeux gratuits dans votre bibliothèque pour toute la durée de votre abonnement Stadia Pro.

dans votre bibliothèque pour toute la durée de votre abonnement Stadia Pro. Les jeux que vous aurez achetés seront disponibles, même après la résiliation de votre abonnement Stadia Pro.

seront disponibles, même après la résiliation de votre abonnement Stadia Pro. Jouez jusqu’en 4k/60fps/HDR (pour en savoir plus)

Profitez de promotions exclusives sur des jeux et bénéficiez d’un accès aux Free Play Days pour découvrir de nouveaux jeux.



Pour découvrir la liste complète des plus de 100 jeux disponibles sur Stadia, rendez-vous sur Stadia.com/games

OÙ JOUER

Écrans supportés

Ordinateurs portables et fixes – jouez via votre navigateur Chrome

– jouez via votre navigateur Chrome Téléphones et tablettes Android – tous les détails sont disponibles ici

– tous les détails sont disponibles ici TV – jouez via Chromecast Ultra. La manette Stadia est requise pour pouvoir jouer, disponible au prix de CHF 79 sur le G-Store. Le Stadia Premiere Edition est disponible au prix de CHF 119.99 sur le G-Store.

Manettes supportées

Clavier et souris

Manette Stadia – disponible au prix de CHF 79 sur le G-Store

– disponible au prix de CHF 79 sur le G-Store Toute autre manette HID compatible telles que la Dualshock 4 et les manettes Xbox One (liste complète des manettes compatibles)

Disponibilité

Stadia est disponible dans 22 pays : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Suisse, Autriche, Portugal, Pologne, Hongrie, Roumanie, République tchèque et Slovaquie.

MISES À JOUR DE LA PLATEFORME

Stadia Enhanced Features

Stream Connect – Partagez votre écran en temps réel avec vos coéquipiers et gardez un œil sur les leurs pour une cohésion d’équipe parfaite.

Disponible pour : Tom Clancy’s The Division 2, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, The Crew 2, Orcs Must Die! 3.

State Share Beta – Pendant votre partie, créez un lien et partagez-le avec d’autres joueurs pour leur permettre de rejoindre instantanément votre partie !

Disponible pour : Crayta

Crowd Choice – Les spectateurs Youtube ont le pouvoir de décider de la suite des aventures de leur Youtubeur préféré durant les livestream grâce à leurs votes.Disponible pour : Baldur’s Gate 3 Early Access, Dead by Daylight.

Principales mises à jour

Family Sharing – Partagez les jeux que vous avez achetés ou ajoutés gratuitement à votre bibliothèque avec les membres de votre famille. Ils pourront y jouer depuis leurs propres comptes.

Click to Play – Cliquez sur le lien pour immédiatement lancer Stadia et commencer à jouer. Vous pouvez essayer avec Destiny 2: New Light dès à présent, disponible gratuitement pour tous les joueurs Stadia.

Contrôles tactiles sur mobiles – Sélectionnez l’option “Essayer les contrôles tactiles” après avoir lancé un jeu sans avoir de manette connectée. Les contrôles tactiles sont disponibles pour tous les jeux Stadia.

Jouez à Stadia en 4G – Jouez à vos jeux préférés en utilisant votre 4G ou 5G. Il vous suffit simplement de cocher l’option “Utiliser les données mobiles” dans l’application Stadia.

POUR EN SAVOIR PLUSPour être le premier au courant des nouveautés, rendez-vous sur le blog communautaire Stadia et sur le blog officiel Stadia.