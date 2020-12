The King of Fighters XV : la bande-annonce officielle sera dévoilée le 7 janvier

Les joueurs pourront également découvrir les personnages du Season Pass 3 de Samurai Shodown

SNK CORPORATION est heureux d’annoncer que la bande-annonce officielle de The King of Fighters XV, ainsi que les personnages du Season Pass 3 de Samurai Shodown, seront dévoilés le jeudi 7 janvier 2021.

Les fans de SNK pourront se rendre sur la chaîne YouTube officielle du studio le 7 janvier (heure exacte à déterminer). Yasuyuki Oda, Producer sur la série The King of Fighters (KOF) et Eisuke Ogura, Creative Director, ont par ailleurs partagé plus d’informations sur le prochain opus dans un teaser.

Oda et Ogura affirment tous les deux que The King of Fighters XV sera « le KOF le plus ambitieux à ce jour », et que l’équipe derrière le jeu est « vraiment fière » de son travail.

« La façon dont les équipes sont composées [dans KOF XV] sera très différente de celle du XIV », confie Ogura dans le teaser. « Davantage d’informations seront dévoilées l’année prochaine, de façon régulière. En attendant, montrez-nous vos dream teams ! »

En complément de la toute première bande-annonce de KOF XV, le prochain jeu de combat d’SNK, les joueurs pourront découvrir plus en détails le Season Pass 3 de Samurai Shodown qui contiendra notamment un personnage de la franchise The Last Blade.