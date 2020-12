CHAPLIN’S WORLD rouvre ses portes le 19 décembre 2020 à 10h

Partager Facebook

Nous sommes impatients de pouvoir vous accueillir et de vous revoir déambuler, sourire et rire dans le Manoir, le Studio et le Parc.

Profitez des vacances de Noël pour visiter Chaplin’s World

Planifiez votre visite maintenant et payez seulement CHF 19.- au lieu de CHF 27.-

Un cadeau différent chaque semaine jusqu’au 24 décembre.

Pour patienter jusqu’à Noël, tentez de gagner l’un des merveilleux cadeaux que nous avons préparé pour vous ! Chaque jeudi, un lot différent sera mis en jeu.

INFORMATIONS SANITAIRES pour une visite en toute sécurité

Découvrez les mesures mises en oeuvre au musée pour garantir la sécurité de tous.