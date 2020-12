Le vinyle de la bande-son originale de Twin Mirror est désormais disponible en précommande

Partager Facebook

Suite à la sortie du jeu le 1er décembre sur PC (Epic Games Store), PS4, et Xbox One, la bande-son originale de Twin Mirror s’exporte en vinyle

Une semaine après le lancement de son thriller psychologique Twin Mirror™, DONTNOD a le plaisir d’annoncer que la bande-son originale du jeu s’apprête à sortir sous forme de vinyle. Celui-ci est désormais disponible en précommande, avec un nombre d’exemplaires limité, sur le site de Diggers Factory.

Produit par le compositeur primé David Wingo, Twin Mirror: Soundtrack comprend la bande-son créée exclusivement pour Twin Mirror™.

Ce vinyle noir de 180 grammes est pressé en France avec un mastering analogique spécialement réalisé pour l’occasion, afin de contenter le plus audiophile des publics. Le plus grand soin a été apporté à l’esthétique de l’objet, qui comprend des visuels inédits et un mot du compositeur suivi d’un entretien, lisibles dans le volet dépliant.

Les fans qui précommandent recevront également un code de téléchargement immédiatement après le paiement qui leur donnera droit à une version numérique de la bande originale de Twin Mirror™ aux formats Wav (mastering numérique), MP3 (48 kHz / 320 kb/s) et Flac.

« Quand DONTNOD m’a contacté pour composer la musique de Twin Mirror, ils ont vraiment insisté sur les aspects cinématographiques du jeu et de l’histoire, et ils voulaient que je l’aborde comme je le ferais avec un film », confie David Wingo. « N’ayant jamais travaillé sur un jeu vidéo auparavant, je me suis d’abord senti intimidé, mais dès que j’ai lu le scénario et que j’ai commencé à recevoir des scènes, j’ai pu comprendre exactement ce qu’ils attendaient. Je suis très reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de travailler sur un projet aussi unique, et avec des créateurs aussi passionnés. »

Le vinyle Twin Mirror: Soundtrack est disponible en précommande sur le site officiel de Diggers Factory.

Twin Mirror™ est le premier titre de DONTNOD publié en auto-édition, et co-produit avec Shibuya Productions. Dans ce thriller psychologique, Sam Higgs retourne à Basswood, sa ville natale, pour l’enterrement de son meilleur ami. Il devient vite évident que cette petite ville de Virginie Occidentale renferme de sombres secrets. Confronté à son passé, Sam sera tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de renouer avec ses proches. À qui pourra-t-il accorder sa confiance ?

Twin Mirror™ est disponible sur PlayStation®4 (PlayStation®Store), Xbox One™ (Microsoft®Store) et PC. La version PC digitale est disponible en exclusivité sur l’Epic Games Store pendant 1 an.

Twin Mirror™ est compatible sur PlayStation®5, Xbox Series X, et Xbox Series S.