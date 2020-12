Persona 5 Strikers sortira le 23 février 2021 !

Partager Facebook

Persona 5 Strikers arrive sur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et Steam® dès le 23 février 2021 ! Les précommandes seront disponibles sur toutes les plateformes dès vendredi 11 décembre, à 1h du matin.

Persona 5 Strikers emmène les joueurs dans un road trip phénoménal aux côtés des Voleurs Fantômes. Ils affronteront de nouveau la corruption qui gangrène les villes du Japon. Leurs vacances d’été entre amis prend finalement une toute autre tournure avec l’émergence d’une nouvelle réalité complètement distordue. Révélez la vérité et délivrez les cœurs de ceux emprisonnés !

Nouvelle histoire et nouveaux horizons : Persona 5 Strikers propose un scénario passionnant, ainsi que des combats frénétiques, afin d’en faire la meilleure expérience Persona possible. Visitez six villes différentes à travers le Japon, cuisinez des recettes régionales délicieuses, donnez un coup de main à ceux qui en ont besoin, mais surtout, combattez les ombres pour découvrir la source de la corruption dans les donjons du Métavers. Plongez dans cette intrigue palpitante, que vous soyez un nouveau joueur ou que vous soyez un fan de longue date !

Combattez avec style : Attaquez vos ennemis à l’aide d’un système de combat hybride, mêlant des phases d’action explosives avec des séquences de planification, afin de décider de votre prochain mouvement stratégique. Prenez l’avantage sur vos ennemis en leur tendant une embuscade, exploitez leurs faiblesses élémentaires pour les assommer, et portez le coup de grâce avec une attaque groupée !

Profitez de toute la force des Voleurs Fantômes : Tous les Voleurs Fantômes seront jouables. Utilisez les compétences spécifiques de vos personnages et invoquez leur Persona pour des combats fluides et élégants. Chacun bénéficie de sa propre liste de sorts variés et spectaculaires, afin d’éliminer les hordes d’ennemis qui se présenteront à eux. Avez-vous déjà rêvé de vous battre tout en incarnant un chat-bus géant ? N’en dites pas plus. Persona 5 Strikers est parfait pour vous.

À propos de Persona 5 Strikers

À la recherche d’un peu de repos et souhaitant se ressourcer, les Voleurs Fantômes s’apprêtent à partir en road trip, quand un détective impitoyable de Kyoto demande leur aide pour enquêter sur une série de cas étranges se produisant à travers tout le Japon… Si ils refusent, Joker sera arrêté. Tandis qu’ils s’enfoncent de plus en plus dans ce mystère, ils découvrent un tout nouveau royaume. Des innocents y sont retenus prisonniers et sont forcés de renoncer aux désirs de leur cœur pour obéir aux caprices du maître des lieux. Avec leur style habituel, les Voleurs Fantômes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les libérer, rendre leur cœur et annihiler la corruption, dans des combats plus explosifs que jamais !