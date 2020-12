Puyo Puyo Tetris 2 est désormais disponible !

Partager Facebook

PuyoPuyo™Tetris®2, la suite du très apprécié crossover entre Puyo Puyo, l’un des jeux de puzzle les plus reconnus du Japon, et Tetris, le phénomène mondial. Cette aventure colorée et unique en son genre, réjouira les fans de tout âge et de tout niveau. PuyoPuyo™Tetris®2 est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Il sera également disponible sur PC, via Steam, au cours de la nouvelle année.

PuyoPuyo™Tetris®2 perpétue l’héritage de son prédécesseur à l’aide d’un tout nouveau mode « Combat de Talents », une nouvelle histoire colorée ainsi qu’une multitude de fonctionnalités en ligne, et bien d’autres choses. C’est une toute nouvelle réunification de ces deux jeux de puzzle légendaires.

Un Mashup créé pour la destruction

Pour les nouveaux arrivants comme pour les fans de longue date, une infinité de moyens seront mis à leur disposition pour mettre en valeur leurs compétences.

Voici quelques éléments présents dans PuyoPuyo™Tetris®2 :

Un puzzle coloré, jouable jusqu’à 4 joueurs, en ligne et hors ligne.

Naviguez à travers une nouvelle carte dans le mode aventure et suivez une toute nouvelle histoire, tandis que les personnages traversent les mondes fusionnés dans le but de sauver leurs amis d’une sombre corruption.

Rejouez les niveaux remporter plus de récompenses, testez différentes difficultés, découvrez votre style de jeu préféré, et débloquez de nouveaux personnages, fonds, bonus de niveaux et plus encore.

28 personnages jouables, des nouveaux comme des anciens, chacun doté de compétences et de stats uniques.

Sélectionnez des personnages aux aptitudes complémentaires dans le mode « Combat de Talents » afin de mettre en place vos stratégies et créer l’équipe la plus puissante possible.

Testez vos compétences grâce aux ajouts en ligne, notamment grâce aux championnats de puzzle. Jouez jusqu’à 4 joueurs dans des matchs personnalisables pour une expérience en toute détente.

Les modes challenge incluent d’innombrable ajouts, tous plus variés les uns que les autres, améliorant considérablement les modes solo et en ligne.

Contenu après lancement

Le 8 décembre n’est que la première étape dans le plan de SEGA pour Puyo Puyo™ Tetris® 2. Après le lancement, les joueurs pourront profiter de plus de fonctionnalités, de personnages supplémentaires et de bien d’autres choses encore ! Des informations complémentaires seront annoncées ultérieurement.

PuyoPuyoTetris 2 est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. La version Steam sera disponible dans le courant de la nouvelle année !