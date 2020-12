GTA Online: grosse extension en vue avec le braquage de Cayo Perico

Partager Facebook

L’arrivée prochaine de contenu supplémentaire avec un braquage sur une île totalement inédite se dévoile via une bande annonce.

On peut dire que la hype se fait de plus en plus forte en attendant la prochaine extension de GTA Online, avec un nouveau trailer, avant qu’elle ne débarque la semaine prochaine. Rockstar Games a déjà révélé les grandes lignes du Braquage de Cayo Perico tout en révélant que des DJ internationaux intégreront le nouveau club The Music Locker.

Dans ce nouveau trailer, on y découvre davantage sur la nouvelle île à explorer, véritable paradis de la drogue géré par le narco El Rubio, fournisseur de la famille Madrazo. L’île accueille également des soirées dansantes sur la plage, des jetsetters et producteurs de musique venus du monde entier, ainsi que de l’or à foison à côté d’oeuvres d’art et d’objets de luxe en tout genre que l’on pourra dérober seul ou à plusieurs dans ce braquage spécial.

Le Braquage de Cayo Perico est prévu pour le 15 décembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.