« Les aveux » de John Wainwright

En 2019, les éditions Sonatine nous ont permis de redécouvrir John Wainwright, un écrivain britannique décédé en 1995 en publiant « Une confession ». Auteur d’une soixantaine de romans, Wainwright était resté inconnu en France et en Suisse malgré des traductions dans la série noire de Gallimard. Au vu du succès rencontré par « La Confession », les éditions Sonatine ont récidivé en nous proposant un nouvel ouvrage de cet auteur qui avait tant émerveillé Georges Simenon. « Les aveux » vient donc de paraître.

L’histoire se passe dans les années 1980. Pharmacien indépendant dans une petite ville anglaise, Herbert Grantley se présente un beau jour au commissariat pour confesser le meurtre de sa femme, morte un an plus tôt de causes réputées naturelles. Il déclare à l’inspecteur-chef Lyle l’avoir empoisonnée. Ce dernier n’est pas convaincu. Débute alors un long face à face entre les deux hommes. Le récit est composé d’une alternance entre les monologues du pharmacien et les scènes d’interrogatoires. Grantley sera amené à évoquer son existence, sa vie de couple, sa vie de famille. L’originalité du roman tient au fait que Wainwright inverse le dispositif qu’il avait adopté dans son roman « A table ! » (Gallimard, 1980), dont Claude Miller a tiré « Garde à vue », mémorable face à face entre Michel Serrault et Lino Ventura. Cette fois, c’est au suspect de prouver à l’inspecteur dubitatif qu’il est coupable. Se déroulant en huis-clos, ce court polar d’à peine 200 pages n’est pas sans évoquer « Le chat ». Pas besoin d’action pour nous tenir en haleine jusqu’à la révélation finale. La psychologie des personnages et l’ambiance instillée constituent le sel de ce magistral roman à l’ancienne. Espérons que les éditions Sonatine nous réservent bientôt d’autres publications de cet auteur au talent incontestable!