Xbox : chiffres record, cloud gaming sur iOs et PC et Halo Infinite en 2021

Des chiffres record pour l’écosystème Xbox, alors que le Cloud Gaming arrive sur plus d’appareils en 2021

La réaction des joueuses et des joueurs suite au lancement des Xbox Series X|S a été à la fois impressionnante et réconfortante. Nous souhaitons que celles et ceux qui veulent découvrir une nouvelle expérience sur Xbox Series X et Xbox Series S puissent être rapidement en mesure de le faire et nous travaillons avec nos revendeurs partenaires afin de réapprovisionner les stocks aussi vite que possible.

Pour juger du succès à l’aube d’une nouvelle génération pour le jeu vidéo, quoi de mieux que de constater que de plus en plus de fans se connectent pour jouer avec leurs amis et découvrir de nouveaux titres qu’ils adorent. Les milliards d’heures que les joueursont consacrés à plus de 3 800 jeux différents le mois dernier constituent le pilier de notre succès.

Les joueurs profitent également plus que jamais de la bibliothèque du Xbox Game Pass : si l’on compare le mois de novembre 2020 au même mois de l’année dernière, on constate que l’engagement mensuel a plus que doublé. Voici quelques données marquantes :

· Plus d’1,6 million de mises à jour de jeux ont été installées sur Xbox Series X|S grâce au Smart Delivery.

· 40 % des joueuses et joueurs qui ont rejoint la famille Xbox pour la première fois jouent sur Xbox Series S.

· L’Europe a connu des records de ventes avec un écoulement de consoles en un temps record en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, ce qui en fait l’un des marchés où les Xbox Series X|S se sont vendues le plus rapidement.

· En novembre, les membres du Xbox Game Pass ont joué à leurs titres favoris, comme Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, Rainbow Six: Siege, Tetris Effect Connected et Star Wars: Jedi Fallen Order via le EA Play, inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate.

Par ailleurs, au printemps 2021, nous franchirons donc une nouvelle étape pour atteindre toujours plus de joueuses et de joueurs du monde entier en rendant le cloud gaming via le Xbox Game Pass Ultimate accessible sur PC avec l’application Xbox et sur navigateur, ainsi que sur les appareils iOs, en passant par le navigateur internet. En ouvrant la porte de l’écosystème Xbox à plus d’un milliard d’appareils, nous souhaitons créer une expérience accessible à tous.

Halo Infinite sortira à l’automne 2021

Enfin, l’équipe de 343 Industries a annoncé cette nuit que Halo Infinite sortirait à l’automne 2021. Découvrez toute l’actualité du titre grâce à cette interview croisée des membres du studio de développement.