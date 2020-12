Arizona Sunshine bénéficiera d’une nouvelle carte pour le mode horde : Trailer Park

Partager Facebook

Vertigo Games et Jaywalkers Interactive annoncent aujourd’hui que le jeu de tir sur zombis en VR, Arizona Sunshine, bénéficiera de la nouvelle carte gratuite Trailer Park pour son mode horde. Ce nouvel environnement, qui a pour décor un vieux parc délabré dans lequel trainent des mobil-homes abandonnés, est l’un des plus développés du jeu. Cette carte sera disponible sur Oculus Quest le 15 décembre 2020, suivi d’une sortie sur PlayStation VR et PC VR début 2021.

Arizona Sunshine avait engendré le mois suivant sa sortie, plus de 1,4 million de dollars à travers le monde, un véritable succès pour l’un des premiers jeux intégralement développés pour la VR. Depuis, une multitude de contenus et de campagnes, ainsi qu’une mise à niveau graphique sur l’Oculus Quest 2, ont enrichi le jeu. Encore de nos jours, Arizona Sunshine occupe le top du classement des jeux VR préférés.

Trailer Park emmènera les joueurs dans une zone fermée, entourée de vieux mobil-homes délabrés. Ils devront se réunir et surveiller leurs arrières, tout en visitant les mobil-homes à la recherche de précieux objets. Les lieux regorgent de nombreux endroits pour se cacher… ou pour être pris en embuscade. Il leur faudra résister le plus longtemps possible aux vagues de morts-vivants !