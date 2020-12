Goodbye 2020…Hello 2021 Comment la Suisse célèbre-t-elle le Nouvel An cette année ?

Partager Facebook

Malgré tout ce que l’année 2020 a apporté, la moitié des personnes interrogées pensent qu’il est plus important que jamais de célébrer le Nouvel An. C’est ce qui ressort d’une nouvelle enquête de Sonos (Nasdaq : SONO), l’une des principales entreprises mondiales de haut-parleurs intelligents. 57 % des 18-24 ans en Europe aimeraient réserver un accueil approprié à 2021. Cependant, 66 % des Suisses passeront le réveillon du Nouvel An chez eux.

Restez chez vous et ne manquez rien

Chez vous aussi, vous pouvez commencer la nouvelle année avec joie. 22 % des Suisses prévoient une soirée de jeux, 23 % préfèrent regarder des films et 14 % écouter leur musique et leur danse préférées jusqu’au petit matin. La majorité des personnes interrogées organiseront un dîner cette année. En tant qu’invité de marque à leur table de réveillon, 29 % des personnes interrogées aimeraient avoir le héros national Roger Federer, suivi de Lady Gaga (21 %) et d’Elon Musk (14 %). En revanche, Donald Trump ne figure sur la liste des invités que pour 8 % des personnes interrogées.

Nos pays voisins font également la fête dans leurs propres murs : Près de deux Européens sur cinq (39 %) prévoient un menu parfait, décorent leur maison (31 %) et créent leur propre playlist (17 %). Pour 88 % des participants à l’enquête, un environnement détendu est la chose la plus importante à faire au cours d’une année où les réunions et les fêtes personnelles ont dû être largement évitées.

Les résultats les plus importants pour la Suisse:

Queen’s I Want to Break Free (43 %) et Happy New Year d’ABBA (32 %) sont les chansons les plus populaires avec lesquelles les Suisses aimeraient commencer la nouvelle année. Parmi les 18-24 ans, Ariana Grande arrive en tête avec Merci, ensuite.

Beaucoup de choses ont changé en 2020, c’est pourquoi 55 % des personnes interrogées veulent s’en tenir à leurs anciennes traditions de la veille du Nouvel An.

La moitié des Suisses attendent avec impatience le bise du Nouvel An.

63% des Suisses écoutent de la pop à la veille du Nouvel An, tandis qu’en Pologne, 65% célèbrent le Nouvel An avec de la musique de danse. En Autriche, la musique classique est sur la liste de lecture de 21 % des personnes interrogées.

73% des Suisses sont optimistes quant à l’année 2021.

Même si nous ne savons pas ce que 2021 apportera, 61% des hommes et 62% des femmes attendent avec impatience une bonne musique qui les rende heureux.

14 % des personnes interrogées prévoient de dépenser plus d’argent pour la fête du Nouvel An.

Bien que certaines de nos habitudes aient changé en raison du confinement, la musique est toujours importante en Suisse pour célébrer des occasions spéciales. Indépendamment de l’ambiance et des invités, près de la moitié des participants considèrent qu’il est important d’avoir de la bonne musique et une bonne playlist (48%) pour le réveillon du Nouvel An. En revanche, seulement 32 % des personnes interrogées attachent de l’importance à un grand feu d’artifice. Il est intéressant de noter que 56 % des Suisses déclarent également que la bonne musique rend les invités plus attirants. Près d’une personne sur trois (28 %) admet s’être rapprochée de quelqu’un lors d’une fête parce qu’elle avait les mêmes goûts musicaux.

Brian Beck, Global Director of Music chez Sonos, a déclaré à propos des résultats : “Ce que nous voyons vraiment, c’est comment la musique affecte l’humeur des gens. – Une grande playlist, composée de nos chansons préférées qui correspondent à l’ambiance, est un must pour le réveillon du Nouvel An, peu importe où nous sommes, avec qui nous sommes et ce que nous allons faire cette année.

Cela est également confirmé par Hauke Egermann, qui est professeur à l’université de York et qui fait des recherches sur les effets psychologiques de la musique. Il affirme que la musique est et a été un outil social crucial pour gérer le chaos et l’incertitude de 2020. “Utiliser la musique comme un outil aide les gens à se sentir à l’aise et à faire face à leur situation”, explique Hauke Egermann.

Nous sommes plus optimistes en ce qui concerne l’année 2021

En ce qui concerne l’année à venir, les populations des différents pays ont des attitudes différentes vis-à-vis de 2021, toutes les nations étant plutôt optimistes pour l’année à venir (68%), les Danois (79%) étant les plus positifs. 73 % des Suisses sont optimistes pour 2021. 58 % des personnes interrogées, comme leurs voisins autrichiens (61 %) et allemands (66 %), sont plus enthousiastes qu’inquiets.