Just Cause arrive en free-to- play sur mobiles!

Square Enix serait en train de développer une adaptation iOS et Android de la licence Just Cause, jouable seul ou à plusieurs.

Annoncé de manière inattendue aux Games Awards 2020, Just Cause Mobile est donc en préparation pour iOS et Android, développée par plusieurs entités européennes de l’éditeur. On y retrouve le gameplay explosif emblématique de la franchise, tant en solo qu’en coopération à 4, ou dans un mode opposant 3 équipes de 10 personne ainsi qu’un mode Défi séparé.

Basé sur l’univers de la série, Just Cause: Mobile place entre vos mains l’action explosive de la franchise Just Cause en vous offrant des expériences solo et multijoueur trépidantes. Utilisez le grappin, volez en parachute et tirez à la volée, grâce à un gameplay palpitant en vue verticale.

Faites équipe avec vos amis en ligne pour accomplir des missions coopératives ou mesurez-vous au multijoueur compétitif pour gagner de l’équipement et des améliorations qui vous aideront à venir à bout de vos adversaires en solo. Créez et personnalisez votre propre personnage avant de découvrir la toute nouvelle campagne narrative solo où vous pourrez monter en grade, former des alliances avec vos personnages préférés de Just Cause et partir dans des missions intenses contre l’organisation ennemie Darkwater.

Just Cause: Mobile proposera quatre modes de jeu différents :

CAMPAGNE NARRATIVE

Découvrez une toute nouvelle histoire à l’action frénétique dans l’univers de Just Cause. En tant que membre du programme secret « Firebrand » de l’Agence, explorez de vastes lieux en monde ouvert et affrontez les forces de Darkwater en formant des alliances avec des personnages emblématiques des volets précédents de Just Cause.

TRIPLE MENACE AVEC DU MULTIJOUEUR COMPÉTITIF À 30

Affrontez d’autres joueurs en ligne dans ce mode multijoueur Just Cause au rythme effréné ! Trois équipes de 10 joueurs s’opposent pour sécuriser des bases et marquer des points sur une immense carte tout en exploitant un arsenal explosif d’armes et de véhicules. Les joueurs peuvent aussi former des clans avec leurs coéquipiers pour décrocher de superbes récompenses.

MISSIONS COOP.

Faites équipe avec 3 autres joueurs pour accomplir des missions épiques où vous pourrez combattre plusieurs vagues d’ennemis. Sélectionnez l’équipement idéal et détruisez des ennemis colossaux comme des chars lourds et des Mecas blindés !

MODE DÉFI

Envie d’un défi supplémentaire pour tester vos compétences ? Dans le mode défi, vous devrez obtenir les meilleurs scores dans trois défis distincts comme, par exemple, semer la destruction ou effectuer le meilleur temps. Remportez des récompenses supplémentaires pour votre agent en relevant les défis Destruction, Wingsuit et Race.

Just Cause: Mobile est annoncé pour 2021 en free-to-play sur iOS et Android.