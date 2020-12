Concours : gagnez un clavier Logitech G PRO X Gaming !

Partager Facebook

UN CLAVIER GAMING INNOVANT, PARFAIT POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ESPORT SOUHAITANT VIVRE UNE EXPÉRIENCE OPTIMALE.

Logitech G, une filiale de Logitech pionnière dans le domaine des technologies et de l’équipement gaming présente aujourd’hui le clavier de jeu mécanique Logitech G PRO X. Ce nouveau clavier comprend de multiples types de switchs, y compris Clicky, Linéaire et Tactile. Il est conçu sans pavé numérique pour répondre aux besoins des professionnels de l’esport.

Des fonctionnalités innovantes pour une expérience optimale

Le clavier de jeu PRO X est conçu pour fournir aux pros ainsi qu’aux joueurs compétitifs une fiabilité de qualité professionnelle et des fonctionnalités pour jouer selon leur style de jeu.

« J’ai adoré le premier clavier PRO, mais je voulais vraiment une version avec des switchs Clicky », déclare Broken Blade, de TSM League of Legends. « Maintenant que j’ai un clavier PRO avec des switchs de type bleu, je suis impatient de l’utiliser pour notre prochain tournoi. »

Le nouveau clavier est doté du même design compact sans pavé numérique que le clavier Logitech G PRO. Celui-ci libère de l’espace sur la table pour les mouvements à faible sensibilité de la souris et facilite le transport entre deux tournois.

« Les joueurs, en particulier les pros, ont chacun leurs préférences en ce qui concerne les switchs de clavier », déclare Ujesh Desai, Vice-Président et Directeur Général de Logitech Gaming. « C’est pourquoi nous souhaitions concevoir et construire un nouveau clavier professionnel doté de switchs interchangeables. En donnant aux joueurs la possibilité de choisir le bon switch en fonction de leur style de jeu, nous avons offert un nouveau niveau de performance optimisée pour les besoins uniques de chaque joueur. »

De plus, un connecteur micro-USB détachable permet d’éviter d’abîmer le câble de connexion lorsqu’il est transporté dans un sac. La conception à trois branches comporte des bras de soutien pour une connexion facile et fiable. Le clavier comporte également un éclairage RGB personnalisable pouvant être stocké dans un profil de mémoire intégré.



Prix ​​et disponibilité

Le clavier de jeu PRO se décline en deux variantes, disponibles en octobre 2019. Le clavier de jeu mécanique Logitech G PRO X est proposé à CHF 169.00 avec des switchs interchangeables GX Clicky, Linéaires ou Tactiles seulement sur LogitechG.com. Le clavier mécanique Logitech G PRO avec des switchs Clicky non échangeables est proposé à CHF 149.00 chez les revendeurs habituels. Des packs de 92 switchs de remplacement GX Clicky, Linéaires ou Tactiles pour le clavier PRO X peuvent être achetés sur LogitechG.com pour CHF 49.90.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site web ou notre blog.

