WARNER BROS. GAMES RÉVÈLE BACK 4 BLOOD

Suivez le Livestream de présentation du gameplay du jeu Back 4 Blood le 17 déc. à 19h (heure française) pour connaître tous les détails sur le gameplay et le jeu.

Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios révèlent le trailer de gameplay de Back 4 Blood, un FPS coopératif avec des zombies, développé par les créateurs de la franchise acclamée par la critique Left 4 Dead. Les fans pourront visionner le livestream de présentation du gameplay de Back 4 Blood le 17 déc. 2020, ce qui leur donnera un aperçu détaillé du jeu et de son gameplay ainsi que davantage d’informations relayées par les membres de l’équipe de Turtle Rock Studios. L’événement commencera à 19h (heure française) et sera diffusé sur les comptes Twitch, YouTube et Facebook de Turtle Rock Studios.

Une alpha fermée* sur PC a également été annoncée et débutera le 17 déc. 2020 peu de temps après la présentation de gameplay de Back 4 Blood, et durera jusqu’au 21 déc. 2020. Les joueurs peuvent s’inscrire dès maintenant sur www.Back4Blood.com/Alpha pour tenter leur chance et recevoir un code d’accès pour être parmi les premiers à essayer le jeu. La sortie de Back 4 Blood est prévue dans le monde entier le 22 juin 2021 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC.

« Turtle Rock Studios, l’équipe talentueuse qui a donné ses lettres de noblesse au jeu de zombies en coopération, est le partenaire idéal pour nous avec Back 4 Blood, alors que nous poursuivons le développement de ce genre de jeu », a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Games. « Cette équipe de développement passionnée offre aux fans une nouvelle franchise qui fait avancer cette catégorie de jeux de tir avec des combats fun et frénétiques. »

« Nos fans attendent depuis longtemps que nous revenions à nos racines et c’est incroyable de montrer enfin au monde ce sur quoi nous avons travaillé », a déclaré Chris Ashton, cofondateur et directeur du design de Turtle Rock Studios. « Nous créons ce jeu en pensant à notre communauté et nous nous donnons au maximum pour offrir aux joueurs une expérience de jeu de zombies captivante qui ne ressemble à aucune autre. »

Back 4 Blood peut être joué en ligne avec une équipe de 4 joueurs ou en solo avec jusqu’à 3 coéquipiers IA. Il sera également possible de jouer avec ou contre ses amis dans un mode multijoueur JcJ pouvant accueillir jusqu’à 8 joueurs. L’histoire de Back 4 Blood se déroule après la propagation d’une épidémie transmise par un ver parasite et ayant contaminé ou tué la plupart des êtres humains. Endurcis par ces événements dramatiques et résolus à se battre pour la survie de l’humanité, un groupe de vétérans de l’apocalypse nommé les Nettoyeurs se mobilise contre les Infestés, d’immondes créatures infectées par des parasites, pour reprendre le contrôle de ce qu’il reste de la civilisation.