Test – Puyo Puyo Tetris 2

Pour rappel, Puyo Puyo Tetris est un jeu de puzzle réflexion mélangeant deux genres qu’il n’est plus nécessaire de présenter aujourd’hui. L’originalité de ce cross-over est bien entendue de proposer une expérience solide basée sur l’affrontement entre joueurs et de déterminer qui est le plus rapide ou le plus malin d’entre nous. De quoi passer de bons moments entre amis sur notre canapé ou en ligne.

La force du titre réside principalement sur la multitude de modes de jeu présents. Il y en a pour tous les goûts, en solo ou en multijoueurs jusqu’à 4 sur le même écran ou en ligne.

Des modes en veux-tu en voilà !

Puyo Puyo Tetris 2 ne change pas sa formule et propose les mêmes modes de jeux qu’il y a 6 ans. D’ailleurs pourquoi changer une formule qui marche?

La vraie nouveauté vient du mode Combat de talents. Dans ce mode, nous devons composer une équipe de trois personnages parmi le roster présent qui en compte au total 28 ( 22 de base et 6 personnages à débloquer via le mode histoire). Chaque personnage possède une aptitude spécifique ( pouvoir recycler des blocs, se soigner en partie etc…). Le but est de créer la meilleure combinaison pour vaincre votre adversaire. Ce mode apporte une vraie dynamique en affrontement et une bonne dose de stratégie.

Pour le reste on retrouve le classique mode Versus, dans lequel le but est de faire rapidement le plus de combo possible afin de remplir l’écran de votre adversaire de blocs ou de blocs puyo.

Le mode Big Bang qui consiste à éliminer le plus rapidement possible les modèles de Tetriminos ou de Puyos prédéfinis avant votre adversaire, ce qui a pour conséquence de réduire sa vie et permettre de prendre l’avantage.

Lors des parties de Fusions, il faut composer avec les blocs de Tetrominos et Puyos qui tombent en même temps et faire attention à nos constructions.

Le mode Groupe ajoute des objets aléatoires qui permettent de perturber la partie de notre adversaire, comme par exemple accélérer la descente des blocs, de réduire son champ de vision etc…

Les parties en mode Échange demandent au joueur d’alterner entre Puyo Puyo et Tetris à intervalles réguliers. Le but reste toujours de remplir l’écran de notre adversaire de bloc en réalisant des combos.

Le mode Défi, quant à lui, met nos talents à rude épreuve avec six Défi unique, comme par exemple, complétez 40 lignes le plus vite possible, d’obtenir le meilleur score en 3 minutes ou encore réalisez des chaînes prédéfinies dans un temps imparti.

Bien entendu le titre propose également un mode aventure dans lequel on incarne Ringo, une joueuse de Puyo Puyo qui voit son monde menacé par l’apparition de joueurs de Tetris. Ce mode se définit par une succession de dialogues qui se termine en duel. À l’instar d’un jeu mobile, il faudra réussir les différents défis proposés pour avancer et récupérer au passage jusqu’à trois étoiles. Bon si ce mode n’a rien d’extraordinaire, il a le mérite d’exister et de proposer un contenu conséquent. Notez que contrairement au premier opus, le titre propose des sous-titres en français.

Il est bien entendu possible de faire des parties uniquement de Tetris ou de Puyo Puyo pour les plus nostalgiques.