Le nouveau DLC d’Outward est désormais disponible sur PC !

LE DLC D’OUTWARD “LES FRÈRES DE FEU” EST DÉSORMAIS DISPONIBLE SUR PC !

Deep Silver et Nine Dots Studio sont heureux d’annoncer que leur second DLC, nommé “Les Frères de Feu”, est maintenant disponible pour tous les aventuriers du monde entier, sur PC.

Les portes s’ouvrent et le chemin mène vers “Caldera”, une toute nouvelle région du royaume d’Aurai qui propose de nombreuses aventures, dangers et secrets à découvrir !

Jouez un rôle important dans l’histoire d’Aurai et joignez-vous aux efforts de reconstruction de l’ancien camp de réfugiés de Sirocco.

Avec de nouvelles quêtes, capacités, armes, recettes et animaux, le DLC “Les Frères de Feu” promet une tonne de nouveau contenu pour les aventuriers intrépides.

Attrapez votre sac à dos et vos outils, il est l’heure de la reconstruction !

Sortie le 26 mars 2019 par les développeurs canadiens de chez Nine Dots Studio, OUTWARD a trouvé sa place dans le cœur de plus d’un million de joueurs à travers le monde.