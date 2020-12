Trois jeux emblématiques de la licence Assassin’s Creed disponibles sur Stadia

Partager Facebook

Ubisoft annonce qu’Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Syndicate et Assassin’s Creed Unity sont désormais disponibles sur Stadia. Ces opus, appréciés par les fans, viennent enrichir le catalogue de la franchise sur Stadia qui comporte déjà Assassin’s Creed Valhalla et Assassin’s Creed Odyssey. Chaque jeu peut être acheté séparément dans le monde entier sur Stadia ou via Ubisoft+*, le service d’abonnement d’Ubisoft.

Assassin’s Creed Origins se déroule en Égypte antique, au cours d’une période historique mystérieuse et charnière qui a façonné notre civilisation. En incarnant Bayek, protecteur de l’Égypte et l’un des premiers Assassins, les joueurs plongeront dans un monde ouvert vivant et riche où ils découvriront les secrets qui se cachent derrière les grandes pyramides, les mythes oubliés, les derniers pharaons et, gravée sur des hiéroglyphes perdus depuis longtemps, l’histoire de la naissance de la Confrérie des Assassins.

· Assassin’s Creed Syndicate se déroule en 1868 à Londres, en pleine Révolution Industrielle, l’incroyable âge d’or des inventions qui a transformé la vie de millions de personnes grâce à des technologies que l’on pensait impossibles auparavant. Les gens se ruent vers Londres afin de profiter des opportunités qu’offre ce nouveau monde. Un monde qui n’est plus contrôlé par les rois, les empereurs, les politiciens ou la religion mais par un nouveau dénominateur commun : l’argent. Les joueurs incarneront les jumeaux Assassins Jacob et Evie Frye et changeront le destin de millions de personnes en ralliant les gangs à leur cause et en menant la lutte pour mettre fin à la corruption qui gangrène Londres au cours d’une aventure exaltante mêlant action, suspens et combats brutaux.

Assassin’s Creed Unity se déroule en 1789. La Révolution française fait rage et plonge la magnifique ville de Paris dans le chaos et la terreur. Les pavés de ses rues baignent dans le sang des citoyens qui ont osé se révolter contre la noblesse qui les opprimait. Alors que le destin de toute une nation se décide, un jeune homme du nom d’Arno mène une quête personnelle qui fera de lui un vrai Maître Assassin. Plongé au cœur d’une lutte sans merci pour le pouvoir, Arno révèlera les vraies forces qui agissent dans l’ombre de la Révolution.

De plus, les joueurs peuvent également découvrir Assassin’s Creed Valhalla, le dernier opus de la franchise, d’ores et déjà disponible sur Stadia. Développé par l’équipe d’Ubisoft Montréal**, Assassin’s Creed Valhalla invite les joueurs à vivre l’épopée d’Eivor, un·e guerrier·e viking légendaire, dans un monde ouvert magnifique et mystérieux qui contraste avec l’atmosphère brutale des Âges Obscurs de l’Angleterre médiévale. Les joueurs découvriront de nouvelles fonctionnalités de gameplay qui incluront la possibilité de manier deux armes simultanément au combat, de mener des raids ainsi que de construire puis d’agrandir leur colonie.