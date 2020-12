« Ah , les braves gens ! » de Franz Bertelt

Partager Facebook

Virtuose de la langue et cultivant l’humour noir, Franz Bertelt nous ravit avec « Ah , les braves gens ! » paru en format poche aux éditions Points. Dans ce polar aux allures de farce, le village de Puffigny devient le théâtre d’une enquête policière. Julius Dump, écrivain dont « les talents n’ont jamais été à la hauteur de ses prétentions » débarque au volant de sa décapotable jaune dans ce bourg tellement perdu au milieu de nulle part que « les cartographes n’ont jamais vraiment pu la situer avec exactitude ». Fils d’un tueur à gages décédé, il est à la recherche d’un mystérieux butin et d’un certain Nadereau qui aurait mené un casse qui a mal tourné aux côtés de son paternel. Dump engage un détective privé, privé de boulot s’entend, spécialisé dans la confirmation de soupçons.

Concomitamment, un promeneur forestier découvre un escarpin rouge à haut talon qui appartient à une paire de « chaussures à faire le trottoir » selon la mère adoptive de la jeune disparue. Le tout est prétexte à une savoureuse galerie de personnages hauts en couleur et aux noms tout aussi improbables pittoresques. Il y a les Bellèque, un couple de rockers décatis qui conjugue le verbe « kiffer » à tous les temps, Polnabébé, toujours prêt à rendre service avec sa mobylette, le couple Gromard qui tient le bistrot de la Gare et dont la femme, seule péripatéticienne à 30 kilomètres à la ronde, « prodigue des soins à ses bien-aimés », le détective Helnoute Ballo (Bitrose de son vrai nom), les gendarmes Auguste et Charlot ainsi que leur chef, l’adjudant Zouave Gambier, sans oublier le Maire, Monsieur Robert Mousse-Brayat et bien d’autres encore. Tous cultivent avec passion une spécialité locale qui a fait leur renommée dans les alentours : le mensonge.

Franz Bertelt

Ce polar à la sauce terroir à la fois décalé et jubilatoire séduit par sa fantaisie et sa gouaille inventive. A déguster sans modération !