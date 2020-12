Découvrez un premier aperçu du jeu VR musical Unplugged

Partager Facebook

Le développeur Ricardo Acosta partage sa vision du jeu, dans lequel les joueurs sont de véritables rockstars.

L’éditeur de jeux vidéo VRVertigo Games et le nouveau studio VR Anotherway sortent aujourd’hui une vidéo consacrée au jeu VR musical : Unplugged (*titre non définitif). Cette vidéo dévoile les coulisses du développement du jeu, et apporte des informations concernant la vision des développeurs sur son gameplay.

« Unplugged est un jeu VR musical qui permet aux joueurs de se retrouver sur le devant de la scène », déclare Ricardo Acosta, développeur chez Anotherway. « Le jeu n’a pas pour objectif de leur apprendre la guitare, mais de leur faire vivre ce que peut ressentir une rockstar, de les immerger ».

« Avec Unplugged, Anotherway utilise une nouvelle technologie de pointe, traquant les gestes de la main, pour les retranscrire en VR de la meilleure façon possible. Cela permet de plonger les joueurs dans un tout nouveau niveau de gameplay, très impressionnant » ajoute Richard Stitselaar, Managing Director chez Vertigo Games. « Nous sommes très excités à l’idée d’accompagner la vision unique d’Anotherway en VR pour 2021 ».

Unplugged est développé par Anotherway, un nouveau studio VR dirigé par Ricardo Acosta et Julia Casal, d’anciens développeurs de chez Microsoft HoloLens et Activision. « Nous avons réalisé avoir quelque chose de précieux entre nos mains », confesse Ricardo Acosta. « En s’associant avec Vertigo Games, nous avons les ressources nécessaires pour créer un excellent jeu ».