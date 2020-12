Du Gameplay pour Back 4 Blood

Partager Facebook

Des détails sur le jeu dévoilés & ouverture de L’Alpha fermée !

retour sur la phase Alpha :

L’histoire de Back 4 Bloodse déroule après la propagation d’une épidémie transmise par un ver parasite et ayant contaminé voire tué la plupart des êtres humains. Endurci par ces événements dramatiques et résolu à se battre pour la survie de l’humanité, un groupe de vétérans de l’apocalypse nommé les Nettoyeurs se mobilise contre les Infestés, d’immondes créatures infectées, pour reprendre le contrôle de ce qu’il reste de la civilisation. Back 4 Blood propose un gameplay passionnant, dynamique à chaque instant mais également une action dans le jeu personnalisable pour inciter les joueurs à revenir pour encore plus de fun.

Back 4 Blood comprend une campagne histoire coopérative à 4 joueurs dans laquelle les Nettoyeurs doivent combattre les Infestés et collaborer en équipe afin de survivre à des missions de plus en plus périlleuses. Les joueurs peuvent faire équipe en ligne pour combattre ensemble les Infestés en permanente évolution, ou jouer la campagne en solo avec 3 coéquipiers IA. Il sera également possible de jouer avec ou contre ses amis dans un mode multijoueur JcJ pouvant accueillir jusqu’à 8 joueurs où les équipes pourront à tour de rôle incarner l’équipe des Nettoyeurs ou la horde des horribles Infestés.

Back 4 Blood est prévu pour une sortie mondiale le 22 juin 2021 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC.

*L’alpha fermée sur PC de Back 4 Blood est disponible uniquement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France