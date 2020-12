Koch Media s’associe à Dark Crystal Games pour leur prochain RPG : Encased !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Koch Media et Dark Crystal Games annoncent leur future coopération pour le prochain titre RPG de science-fiction : Encased. Koch Media gérera la sortie physique du jeu sur PlayStation®4, Xbox One X et PC. Plus de détails sur la date de sortie suivront très prochainement. Encasedsera disponible en 2021.

Vyacheslav Kozikhin, creative director chez Dark Crystal Games déclare : « Depuis le tout premier jour du développement, Encased a évolué en tant que projet indépendant, créé à partir de nos propres ressources et grâce au soutien de notre incroyable communauté Kickstarter. Le partenariat avec Koch Media n’entravera en aucun cas notre liberté créative, mais nous aidera en revanche à proposer le jeu à une plus large audience. Encased bénéficiera dorénavant d’un doublage complet, de langues additionnelles et sortira simultanément sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Nous sommes très heureux de pouvoir proposer cette aventure à un public bien plus large ».

Mario Gerhold, International Marketing Director chez Koch Media déclare: « Encased correspond parfaitement à notre portfolio. Nos équipes sont d’ores et déjà en train de travailler très dur dans l’ombre et nous avons hâte de partager plus d’informations à propos du jeu et de montrer aux joueurs à quel point Encased est en adéquation avec notre stratégie ».

Encased est un hommage aux plus grands RPG post-apocalyptiques. Affrontez vos ennemis, explorez des terres désolées et faites évoluer votre personnage en rejoignant l’une des forces qui dirigent ce monde en ruine. Encased fait remonter un tas de souvenirs aux vétérans du jeu vidéo et insuffle une bouffée d’air frais aux nouveaux arrivants.