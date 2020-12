Le DLC RUSVIET REVOLUTION D’IRON HARVEST 1920 est disponible

Partager Facebook

KING Art Games est heureux de sortir le DLC Rusviet Revolution d’Iron Harvest 1920+. Jouable en solo ou jusqu’à trois joueurs en co-op, ce DLC étend la campagne originale du jeu, avec une histoire centrée autour du Tsar Rusviet, Nikolai et de son mystérieux conseiller Rasputin. Rusviet Revolution est gratuit pour les backers de la campagne Kickstarter, mais également pour les détenteurs de la Deluxe Edition d’Iron Harvest 1920+.

Rusviet Revolution :

Il y a plus de 100 ans, la vraie révolution Russe a pris fin lors d’une bataille finale en Crimée. Dans la version alternative de l’univers 1920+, cette révolution n’a jamais eu lieu… ou du moins jusqu’à maintenant. Le 17 décembre marque le jour où le peuple Rusviet fait face au Tsar. Les joueurs peuvent suivre cette histoire additionnelle à travers quatre nouvelles cartes solos, pour ainsi découvrir la vérité sur le mystérieux Rasputin.

La finale du tournoi d’automne de l’ESL :

KING Art Games et ESL sont impatients que vous assistiez à la grande finale du tournoi d’automne de l’ESL sur Iron Harvest 1920+, le 19 décembre 2020. Pendant les qualifications, plus de 75 joueurs en provenance de 15 pays, se sont affrontés pour remporter le tournoi, avec à la clé un cash prize de 5 000€ !

Pour plus d’informations sur le tournoi et son règlement, rendez-vous sur : https://play.eslgaming.com/ironharvest/global/ironharvest/challenger/fall-tournament-finals-global/

Iron Harvest 1920+ est d’ores et déjà disponible sur PC. Le jeu sortira également sur PlayStation 4 et Xbox One en 2021.

À propos d’Iron Harvest :

À l’aube du XXème siècle, peu après la fin de la Grande Guerre, le monde est rempli de mystères et de secrets, d’opportunités et de défis. Entre traditions, progrès scientifiques et techniques, l’Europe tente de récupérer de terribles saignées dues à la guerre. Iron Harvestest un jeu de stratégie en temps réel (STR), situé dans une réalité alternative des années 1920, juste après la fin de la Grande Guerre. Pour créer le meilleur jeu possible, l’équipe a travaillé en coopération étroite avec des fans de STR du monde entier, notamment depuis l’extraordinaire succès de sa campagne de financement participatif.