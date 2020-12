Partager Facebook

Le jeu vidéo comme lien entre les générations : Xbox lance l’expérience “Beyond Generations”

Xbox présente “Xbox Beyond Generations”, programme visant à mettre en avant le potentiel social des jeux vidéo et à encourager les plus jeunes à commencer à jouer avec les membres plus âgés de leur famille.

Pour ces personnes, la solitude est un problème sérieux, qui a un réel impact sur leur santé. Une étude de l’IFOP sur les Français et Noël 2020 indique que le nombre de personnes seules à Noël va être en hausse cette année, tout particulièrement pour les personnes de 65 ans et plus. 16 % de cette population devrait passer Noël seule, soit 2,2 millions de personnes.. Et il s’agit d’un problème auquel des personnes âgées vivant tout autour de la planète sont confrontées chaque jour.Comme on le voit dans ce court documentaire mettant en scène Howard et son petit-fils Dhillon, ces mondes virtuels peuvent également fournir une connexion vitale entre les membres les plus jeunes et les plus âgés d’une famille.

Pendant quatre semaines, nous suivons le retour progressif de cette relation qu’ils entretenaient par le passé. La possibilité pour Howard et Dhillon d’entreprendre des road trips dans Forza ou de naviguer ensemble dans Sea of Thieves leur permet de s’ouvrir à nouveau l’un à l’autre et même de renforcer encore ce lien, une chose qu’il aurait été difficile d’obtenir avec de simples coups de téléphone.

Pour que l’étincelle de la connexion sociale puisse renaître au sein des familles, Xbox s’est associé avec plusieurs associations qui veillent aux besoins des personnes âgées, comme Age International. Nous aurons le plaisir de vous partager prochainement nos actions au niveau français, avec l’association Silver Geek notamment !