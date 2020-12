Concours : gagnez un casque Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Gaming

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Conçu pour gagner

Conçu en collaboration avec de nombreux joueurs professionnels sur divers genres de jeux, le Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Gaming Headset va vous permettre d’entendre les sons de votre jeu avec précision. Avec des transducteurs Pro-G de 50 mm en similicuir isolants, un son surround DTS Headphone:X 2.0, un microphone de qualité professionnelle disposant de la technologie Blue Vo!ce et une construction légère, le Logitech G Pro X Gaming Headset est l’accessoire idéal pour les tournois intenses. Le G Pro X Wireless Lightspeed est également équipée de la technologie sans fil Lightspeed qui permet des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée.



De plus, il dispose de plusieurs profils d’égaliseur réglés par les professionnels afin que vous puissiez vous mettre dans la peau des meilleurs.

UN SON NOUVELLE GÉNÉRATION

Le Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Gaming Headset est doté du son nouvelle génération DTS Headphone:X 2.0. Ainsi, il vous procure un son surround 7.1 avec un rendu des basses, une clarté audio et des signaux de proximité améliorés.



Et plus important encore, un nouveau palier de représentation de la distance permet de faire la différence entre l’environnement proche et l’environnement lointain, vous permettant de localiser vos ennemis plus précisément que jamais.

TECHNOLOGIE DE MICROPHONE AVANCÉE

Le Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Gaming Headset est équipé de la technologie de microphone Blue Vo!ce qui vous offre un choix de filtres vocaux en temps réel pour réduire le bruit, ajouter de la compression et s’assurer que votre voix est plus riche, plus propre et plus professionnelle.



En outre, le microphone du Pro X Wireless Lightspeed Gaming Headset vous garantit des communications vocales précises afin que votre équipe soit toujours informée.

DES TRANSDUCTEURS PRO-G DE 50 MM

Profitez de vos jeux comme vous ne l’avez encore jamais fait grâce aux transducteurs Pro-G de 50 mm du Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Gaming Headset ! Écoutez tout avec une plus grande précision, du bruit de pas légers aux bruitages d’armes en passant par les communications vocales. Ces transducteurs, en maillage hybride, résolvent les problèmes courants de distorsion du son et offrent des graves profondes ainsi qu’une clarté précise.



Le Logitech Pro X Wireless Lightspeed Gaming Headset est conçu pour durer ! Pour cela, il peut s’appuyer sur une partie extensible de l’arceau resistante en aluminium et un bandeau en acier. Ainsi, il vous assure un confort exceptionnel pendant les sessions de jeu longue durée.

Ce concours est valable jusqu’au 29 décembre 2020.

Vous devez être connecté pour participer.