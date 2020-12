« Des ailes d’argent » de Camilla Läckberg

Partager Facebook

Après « La Cage dorée », Camilla Läckberg nous livre « Des ailes d’argent », poursuivant ainsi son diptyque. Faye, femme d’affaires que l’on avait quittée en pleine tragédie à la fin du roman précédent, est à nouveau sur le pied de guerre. Alors qu’elle vit à l’étranger, que sa société Revenge est florissante et que son ex-mari est derrière les barreaux, sa petite bulle de bonheur est à nouveau menacée. Un événement vient mettre en péril son entreprise. Faye se voit contrainte de retourner à Stockholm et tenter de sauver ce qui lui appartient.

Avec ce roman, la reine du polar scandinave continue de surfer sur la vague du mouvement féministe et offre un nouveau récit où des femmes victimes de la brutalité et de la méchanceté des hommes se révèlent, fortes, solidaires et résilientes. Elles unissent leurs forces pour se venger et se défendre.

Ce roman à l’intrigue bien ficelée et à l’écriture fluide alterne, à l’instar de la série consacrée à Erica Falck, les chapitres se déroulant dans le présent et ceux liés au passé. On y découvre ainsi le passé douloureux de Faye.

Un roman addictif et divertissant, idéal pour une journée cocooning de fin d’année !