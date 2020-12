Les Games with Gold de janvier 2021

Little Nightmares Disponible du 1er au 31 janvier

Aidez Six à s’échapper de l’Antre, un vaste et mystérieux vaisseau peuplé d’âmes corrompues en quête de leur prochain repas… Il vous faudra retrouver l’enfant qui sommeille en vous pour laisser libre cours à votre imagination et trouver le moyen de sortir !

Dead Rising Disponible du 16 janvier au 15 février

Dans cette version remastérisée du classique d’origine, survivez à la horde de morts-vivants affamés dans le centre commercial de Willamette en vous servant des armes que vous y trouverez. Vous êtes le reporter Frank West et vous aurez 72 heures pour découvrir l’origine de l’invasion… tout en y survivant !

The King of Fighters XIII Disponible du 1er au 15 janvier

La version améliorée du jeu d’arcade classique. Utilisez votre jauge spéciale pour déclencher coups dévastateurs et combos spéciaux. Ne manquez pas le dernier chapitre de la saga d’Ash, qui voit une conclusion emplie de rage et de trahison.

Breakdown Disponible du 16 au 31 janvier

Piégé dans un laboratoire mystérieux et incapable de se souvenir de son passé, Derrick Cole découvre ses pouvoirs extraordinaires en se battant pour survivre. Le jeu combine combats au corps-à-corps, armes dévastatrices et un scénario intense plein de suspense qui vous demandera de découvrir la vérité, dans ce titre d’action aventure à la première personne.