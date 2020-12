Microsoft Flight Simulator: La mise à jour VR est disponible

Partager Facebook

Lors de la conception de Microsoft Flight Simulator, nous avions trois objectifs précis : le réalisme, la précision et l’authenticité. Nous sommes aujourd’hui ravis de vous annoncer que la Réalité Virtuelle est désormais disponible dans Microsoft Flight Simulator sur PC, avec votre casque VR préféré. Vous allez découvrir la plus profonde et la plus immersive des expériences de vol virtuelles.

Nous souhaitions que cette mise à jour gratuite soit accessible au plus de joueuses et de joueurs VR possible. Pour ce faire, nous avons veillé à ce qu’elle soit compatible avec une grande diversité d’appareils, comme les casques Windows Mixed Reality (dont le HP Reverb G2), Oculus, Valve et HTC. Pour accéder à cette fonctionnalité VR, assurez-vous d’avoir téléchargé la dernière mise à jour en date pour Microsoft Flight Simulator.

Enfilez votre casque VR et essayez cette expérience fascinante dès aujourd’hui dans le Xbox Game Pass pour PC, sur Windows 10 et Steam.