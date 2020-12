Concours: Gagnez un MateBook X Pro de Huawei !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

C’est le dernier jour de l’avent et on vous a gardé le meilleur pour la fin. Voici notre dernier concours, où vous pourrez gagner un superbe laptop signé Huawei!

Superbement réalisé, endurant et performant, le Huawei MateBook X Pro a tout pour séduire. Il saura être un partenaire pour travailler et se divertir à la hauteur des attentes les plus pointues. Vous pouvez en retrouver son test complet ici.

En partenariat avec Huawei, nous mettons en concours un MateBook X Pro que vous pouvez tenter de gagner via le tirage au sort. Le bulletin de participation apparaît ci-dessous pour les personnes inscrites et connectées sur le site. Délai de participation au 29 décembre 2020.

Bonne chance et Joyeux Noël!

Vous devez être connecté pour participer.