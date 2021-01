Stranger of Sword City Revisited dévoile ses ajouts dans un tout nouveau trailer !

Partager Facebook

Cette version revisitée bénéficiera de nouvelles classes de personnage, ainsi que d’objets et défis supplémentaires.

Stranger of Sword City Revisited, l’aventure supplémentaire bonus qui accompagne Saviors of Sapphire Wings. Le jeu sortira sur Nintendo Switch™ le 19 mars 2021.

À propos du jeu:

Découvrez une histoire de guerre, d’obscurité et de liens indéfectibles dans Saviors of Sapphire Wings, un RPG à l’univers enchanteur ! Le monde est plongé dans la ruine après qu’Ol=Ohma, l’« Overlord des ténèbres », ait vaincu les Chevaliers de la table Ronde, qui représentaient le dernier rempart de l’humanité. Cent ans plus tard, un héros déchu revient à la vie avec pour objectif de mener et guider une toute nouvelle génération de héros. Ce n’est qu’en venant à bout des forces d’Ol=Ohma que vous pourrez redonner lumière et espoir au monde. Explorez les donjons, utilisez des pièges et combattez avec bravoure pour vaincre de redoutables adversaires. De plus, entretenez de puissants liens avec vos alliés pour libérer leur véritable potentiel.



Plongez dans le monde de Stranger of Sword City Revisited, où une autre aventure vous tend également les bras ! Débordant de contenu supplémentaire tel que la création de personnage, des événements en jeu, ainsi que de nouveaux objets et équipements, cette version remasterisée de l’incontournable Dungeon-RPG est incluse en tant que jeu bonus avec Saviors of Sapphire Wings !

Caractéristiques :

Chevaliers, rassemblez-vous ! Unissez toutes vos forces et faites preuve de ruse pour affronter les forces de « L'Overlord des ténèbres » ! Composez votre équipe, développez votre propre style de jeu par le biais de pièges et tactiques, et exploitez les faiblesses élémentaires de vos ennemis pour vaincre les plus puissants serviteurs des ténèbres.

Liés par le combat : Menez vos alliés au combat et maintenez-les en vie pour renforcer vos liens et libérer leur véritable potentiel. En dehors du champ de bataille, discutez en tête-à-tête avec vos camarades pour écouter leur histoire et leur point de vue sur votre aventure. Les liens que vous tissez avec vos alliés seront votre véritable atout dans ce combat vous opposant au seigneur des ténèbres !

Chasseurs des ténèbres : Reprenez l'ascendant sur les forces du mal en posant des pièges pour coincer des monstres dangereux ou furtifs et battez-les pour obtenir de nombreux trésors rares et utiles !

Revisitez Stranger of Sword City : Mettez vos talents d'explorateur de donjons à l'épreuve dans une autre aventure passionnante avec Stranger of Sword City Revisited ! Ce remaster du RPG original est livré avec du contenu supplémentaire, comprenant encore plus d'éléments de personnalisation pour les personnages, des séquences de jeu supplémentaires, mais également de nouveaux objets et équipements.

