« Le dernier enfant » de Philippe Besson

Que peut bien éprouver une mère qui voit le dernier de ses enfants quitter la maison ? Tel est le thème du dernier roman de Philippe Besson, intitulé « Le dernier enfant » . Concentrant l’action sur 24h, le récit raconte la journée d’une femme dont l’existence vacille à l’aube d’une séparation inéluctable. Du dernier petit déjeuner à trois autour de la table de la cuisine, en passant par le trajet à bord de la Kangoo, l’emménagement au studio, l’ultime resto jusqu’au moment où la silhouette de Theo, le bras levé, s’amenuisera dans le rétroviseur, Anne-Marie doit affronter l’évidence : plus rien ne sera jamais comme avant. Elle doit faire face aux sentiments de vide, d’abandon, de dévastation, d’anéantissement qui l’envahissent et la terrassent. Tout au long de cette journée particulière, Anne-Marie revisite des épisodes du passé. Vacances au camping, accident de vélo de Théo, grossesse non désirée, tout y passe. Tout est sujet à réminiscence, tout la renvoie à un passé qui n’est plus. Mais alors que tous les enfants ont maintenant quitté le nid, il lui faudra aussi réapprendre à vivre seule aux côtés de Patrick, son mari et réinventer un nouveau présent à deux.

Partant d’un événement ordinaire, Philippe Besson parvient à en faire un roman d’une force exceptionnelle. On est frappé par la justesse avec laquelle il décrit les sentiments de cette mère. Sa manière de scruter les pensées secrètes de cette femme, son vertige face à l’inconnu, a la précision d’une radiographie. On retrouve également avec bonheur la musicalité de la prose bessonienne, la richesse de son vocabulaire, l’élégance de son style inimitable. L’ouvrage se dévore et une fois terminé on n’a qu’une envie le relire et relire encore.