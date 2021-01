Samsung lance le Galaxy A12: innovation maximale et rapport qualité-prix intéressant

Partager Facebook

Samsung présente le nouveau Galaxy A12 et fixe la norme en matière d’innovation orientée vers l’avenir. L’appareil est équipé d’une batterie à l’autonomie remarquable, de plusieurs appareils photo et d’un grand écran immersif.

«Nous nous sommes engagés à développer des produits et des expériences utilisateur couvrant tous les segments de prix – c’est ce que le nouveau modèle Galaxy A12 reflète sans compromis», déclare Dario Casari, Country Manager de Samsung Suisse. «Le Galaxy A12 confère une dimension supplémentaire à la prestigieuse gamme Galaxy A et propose aux clients plusieurs innovations à des conditions équitables», explique M. Casari.



Une puissance accrue pour le plaisir des yeux

Avec son écran Infinity-V de 6,5” de résolution HD+, le A12 est idéal pour tous les amateurs de divertissement. La batterie haute capacité de 5000 mAh est d’une fiabilité à toute épreuve – y compris lors d’un marathon de séries. Grâce au chargeur rapide de 15 watts, le rechargement nécessite encore moins de temps.



Des photos réussies

Le Galaxy A12 est équipé d’appareils photo performants – il n’a jamais été aussi facile de réaliser des prises de vue parfaites. Grâce à ses 48 MP, l’appareil photo principal du dernier-né des Galaxy permet à chaque fois de capturer de beaux instants dans la meilleure qualité possible. L’appareil est également équipé d’un appareil photo grand angle de 5 MP destiné aux clichés panoramiques spectaculaires, ainsi que d’un appareil photo de profondeur et d’un appareil photo à objectif macro offrant encore plus de liberté lors de la prise de vue.



Un design séduisant

Le Galaxy A12 présente un design élégant doté d’une finition mate haut de gamme à l’arrière et se prend particulièrement bien en main. Le modèle est disponible en blanc et noir et est équipé de la plate-forme sécurisée Samsung Knox. L’appareil se distingue également par un capteur d’empreintes digitales sur le côté.



Le Galaxy A12 est disponible dès maintentant dans les coloris blanc et noir au prix de 199 CHF (prix conseillé).