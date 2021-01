Monster Hunter Rise : Digital Évent, démo disponible

Partager Facebook

Lors du “Monster Hunter Digital Event”, Capcom a partagé de nouveaux détails sur Monster Hunter Rise, le prochain épisode de la série de RPG d’action Monster Hunter, qui a été primée et qui a connu le plus grand succès. Dès aujourd’hui et pendant tout le mois de janvier, une démo de Monster Hunter Rise sera disponible en téléchargement gratuit sur l’eShop Nintendo pour Nintendo Switch™, permettant aux chasseurs affamés du monde entier de goûter pour la première fois à la très attendue nouvelle entrée de la franchise.

Également présentée lors de l’événement livestream, une toute nouvelle bande-annonce a présenté la mécanique de jeu “Wyvern Riding”, un nouveau monstre, une collection de monstres de retour et de nouveaux terrains de chasse glacés que les joueurs pourront explorer lors du lancement mondial du jeu complet pour la console Nintendo Switch le 26 mars 2021.

La démo gratuite à durée limitée de Monster Hunter Rise se poursuivra jusqu’au 31 janvier, donnant aux joueurs tout le temps nécessaire pour profiter d’un échantillon de cette toute nouvelle expérience de Monster Hunter. La démo offre aux joueurs de nombreuses options de chasse. Les modes et quêtes suivants sont disponibles dans la démo gratuite :

Formation – Apprenez les bases de la chasse aux monstres, y compris une introduction au nouveau mécanisme Wirebug et à l’utilisation du Palamute. Jeu en solo uniquement.

Wyvern Riding – Entrez dans une arène pour découvrir le Wyvern Riding, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux chasseurs de monter et de guider des monstres pendant un certain temps. Jeu en solo uniquement.

Quête pour débutants : Great Izuchi – Idéal pour les joueurs débutants ou les chasseurs qui ont besoin d’un cours de perfectionnement. Jeu solo, multijoueur local et multijoueur en ligne.

Quête intermédiaire : Mizutsune – Un défi féroce pour les joueurs expérimentés uniquement. Jeu solo, multijoueur local et multijoueur en ligne.