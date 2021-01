The King of Fighters XIV Ultimate Edition : disponible sur PlayStation 4

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

En attendant d’avoir plus d’informations sur le nouvel opus de la serie The King Of Fighters, une nouvelle édition enrichie de 8 personnages, 10 costumes et 10 thèmes est de sortie sur PlayStation 4

SNK CORPORATION annonce la sortie de The King of Fighters XIV Ultimate Edition sur PlayStation 4, avec un total de 58 personnages jouables.

The King of Fighters est une série de jeux de combat frénétiques connue dans le monde entier dont le premier épisode est sorti en 1994. The King of Fighters XIV est arrivé en 2016 et a modernisé le traditionnel mode de jeu en 3 contre 3 grâce à l’ajout de graphismes en 3D. Il est également doté de divers modes de jeux très appréciés des joueurs débutants ainsi que de fonctionnalités en ligne à destination de tous. The King of Fighters XIV Ultimate Edition inclut le jeu de base ainsi que 8 personnages supplémentaires, 10 costumes additionnels et 10 thèmes spécialement conçus pour le menu de la PlayStation 4.

8 personnages supplémentaires :

ROCK HOWARD

VANESSA

RYUJI YAMAZAKI

WHIP

HEIDERN

BLUE MARY

OSWALD

NAJD

10 costumes additionnels :