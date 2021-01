The King of Fighters XV : SNK dévoile la première bande-annonce !

SNK CORPORATION a le plaisir d’annoncer que The King of Fighters XV, le nouvel épisode de sa série de jeux de combats haute en couleurs, sortira cette année. La première bande-annonce officielle du jeu a été dévoilée pour l’occasion. Plusieurs décennies après le lancement fulgurant du premier titre en 1994, cette suite s’apprête à s’inscrire dans l’histoire de la franchise à coups de poings enflammés et d’attaques éclairs qui raviront les fans de toutes les générations.













SNK a également annoncé que le Season Pass 3 de Samurai Shodown sera disponible à la mi-mars 2021, et aura pour premier personnage la féline Cham Cham, issue de Samurai Shodown II. La jeune guerrière Hibiki Takane de The Last Blade 2 sera également de la partie. Davantage de détails sur ses attaques et son style de jeu seront dévoilés prochainement.

En complément, et pour la première fois dans l’histoire de la série, les fans de Samurai Shodown pourront briser la garde de leurs adversaires avec le lancement du Season Pass 3 en mars. Les joueurs remarqueront également des rééquilibrages et des améliorations des systèmes de combat suite à cette mise à jour.