Une nouvelle façon d’écouter de la musique à la maison avec les enceintes résidentielles Sony SRS-RA5000 et SRS-RA3000

Un son ambiant enveloppant toute la pièce grâce aux technologies Sony 360 Reality Audio et Immersive Audio Enhancement ;

Une restitution sonore fidèle qui s’adapte aux singularités de chaque pièce grâce au calibrage du son ;

Des fonctions intelligentes pour une grande facilité d’installation et d’utilisation

Sony annonce aujourd’hui deux nouvelles enceintes résidentielles, les SRS-RA5000 et SRS-RA3000, pour profiter d’une expérience audio exclusive partout chez soi. Grâce aux technologies de son spatialisé signées Sony, ces enceintes produisent un son enveloppant qui permet de s’immerger dans sa musique préférée et de créer, chez soi, une atmosphère sereine et apaisante.

SRS-RA5000

Écoutez la différence

Les superbes enceintes RA5000 et RA3000 permettent d’écouter ses chansons préférées partout où elles se posent : cuisine, salon, bureau. Elles sont en effet conçues pour offrir un son stéréo de qualité supérieure parfaitement adapté à toutes les maisons et appartements.

De plus, les enceintes RA5000 et RA3000 produisent un son capable de remplir une pièce grâce aux technologies de son spatialisé uniques de Sony. Immersive Audio Enhancement et 360 Reality Audio permettent ainsi aux deux enceintes d’envelopper l’espace à la fois verticalement et horizontalement. Les morceaux au format 360 Reality Audio, accessibles grâce aux services de diffusion musicale compatibles[1], intègrent des données de positionnement tridimensionnelles permettant aux RA5000 et RA3000 de restituer fidèlement la scène sonore. De son côté, l’algorithme Immersive Audio Enhancement exclusif de Sony peut transformer n’importe quel morceau stéréo pour qu’il remplisse la pièce, et ainsi améliorer davantage l’expérience d’écoute.

Également certifié Hi-Res Audio, la RA5000 permet de profiter d’une qualité sonore supérieure grâce à la lecture audio haute résolution digne d’une expérience studio. Elle est dotée d’un trio de haut-parleurs propulsant la musique verticalement, tandis que ses trois haut-parleurs médians diffusent le son horizontalement. Les haut-parleurs intègrent des aimants néodyme à haut magnétisme et un diaphragme cellulaire renforcé en mica pour consolider l’enceinte tout en préservant son format compact. Vient également s’ajouter un véritable subwoofer intégré contribuant à l’immersion de la pièce dans des basses riches et profondes. La RA5000 conserve ainsi toute son expressivité des graves aux aigus.

Quant à la RA3000, elle produit un son omnidirectionnel avec des basses profondes en utilisant un haut-parleur à large bande, un diffuseur omnidirectionnel qui propulse le son dans toutes les directions de la pièce et un double radiateur passif pour produire des basses profondes. Elle intègre aussi un jeu de tweeters à faisceaux qui répandent les ondes verticalement à la manière d’une fontaine. L’expérience sonore est alors véritablement immersive.

Profitez d’un son premium parfait

Les enceintes RA5000 et RA3000 bénéficient toutes deux d’un calibrage audio offrant des performances sonores optimales en toutes circonstances. Il suffit de maintenir enfoncé le bouton Immersive Audio Enhancement de la RA5000 pour que le calibrage du son soit précisément réglé et les performances audio optimales pour la pièce où elle est placée. Quant à la RA3000, elle offre un réglage automatique sans effort pendant l’écoute de ses morceaux préférés. Pour activer le recalibrage automatique de la RA3000, il suffit d’allumer l’enceinte pour qu’elle se recalibre en fonction de l’endroit où elle se trouve posée.

«Ces enceintes sont parfaites pour une immersion musicale complète et adaptée à toutes les pièces de votre intérieur», déclare Florent Matray, responsable du département Audio chez Sony France.

Le temps où vous deviez sans cesse manipuler votre télécommande pour essayer de maintenir un volume constant est bel et bien révolu : la fonction de volume automatique des RA5000 et RA3000 épargnent le stress des recherches du volume parfait pour chaque morceau. L’enceinte règle le son, morceau par morceau, pour faciliter l’expérience d’écoute.

SRS-RA3000

Tirez le meilleur de vos enceintes résidentielles

Les RA5000 et RA3000 sont compatibles avec un appareil Google Assistant[2] intégrant Chromecast et les dispositifs Amazon Alexa[3] pour permettre de gérer sa musique simplement à l’aide de son assistant vocal préféré. Il suffit de le demander : il est possible désormais de démarrer ou arrêter la musique, régler le volume ou autres, le tout en mains libres. Les deux enceintes prennent également en charge la lecture multiroom pour permettre d’écouter des morceaux identiques ou différents, simultanément dans des pièces séparées via des groupes d’enceintes configurés avec les applications Google Home ou Amazon Alexa.

En outre, il est possible de contrôler l’enceinte depuis n’importe quel endroit de de sa maison grâce à l’application « Sony | Music Center » installée sur son smartphone et ainsi personnaliser différents paramètres pour obtenir une expérience d’écoute personnalisée pour toute la famille.

Les RA5000 et RA3000 sont toutes deux capables de se connecter sans fil à des téléviseurs BRAVIA compatibles pour améliorer facilement les performances audio du téléviseur et rendre les soirées cinéma encore plus inoubliables. Les deux enceintes disposent des connectivités Wi-Fi, Bluetooth®, NFC et Spotify Connect et intègrent Chromecast. Il est donc possible de les appairer avec un smartphone ou une tablette et diffuser en continu ses morceaux favoris.

Un sublime accessoire d’intérieur

Les modèles RA5000 et RA3000 arborent des designs haut de gamme uniques, riches d’un métissage parfait entre ingénierie et style. Les deux modèles sont disponibles dans l’élégant coloris Noir Cosmos avec ses reflets cuivrés et l’enceinte RA3000 est également proposée en Gris Lunaire associé à des détails argentés. Le résultat : une enceinte magnifique qui mettra naturellement en valeur la pièce dans laquelle elle se trouve.

Grâce à son format compact et à son faible encombrement, la RA3000 s’adapte partout. De plus, sa résistance à l’humidité permet d’en profiter aussi bien dans la cuisine que dans la salle de bain. Pour se détendre au son d’une musique relaxante ou danser tout en cuisinant, l’enceinte RA3000 saura toujours être de bonne compagnie.

Le modèle SRS-RA5000 sera proposé au prix d’environ CHF 599.- à partir de février 2021.

Le modèle SRS-RA3000 sera proposé au prix d’environ CHF 329.- à partir de février 2021.