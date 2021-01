Final Fantasy XIV : mise à jour 5.41 disponible

Partager Facebook

La quatrième et dernière partie de la reconstruction d’Ishgard est disponible pour les joueurs du MMORPG de Square-Enix.

Le Nichoir et Tombeplume enfin reconstruits, Francel et les artisans venus des quatre coins du monde s’attaquent maintenant à la quatrième et dernière phase des travaux : la création d’un carrefour culturel où chacun pourra s’épanouir !

Cette mise à jour s’accompagne, d’une nouvelle série de quête, de nouveaux crafts et objets de récoltes, mais également de nouvelles récompenses, comme une nouvelle monture, une nouvelle tenue, ou un nouvel émote.

Le nouveau classement Azure est également de retour dès l’ouverture des serveurs pour les féru de craft et de récolte.

Le patch note complet est à retrouver ici : https://fr.finalfantasyxiv.com/lodestone/topics/detail/433a337d8f9fe789ac63d7ab2a516aa8753122d9