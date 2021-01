Les innovations Sony au CES 2021

Partager Facebook

Sony met ses « technologies des 3R » (Reality, Real-time & Remote – Réalisme, Réactivité en temps réel et Reproduction à distance) au service du Kando pour transmettre l’émotion grâce au pouvoir du divertissement nécessaire à ces expériences. La présence de Sony au CES 2021 s’articule autour de 12 piliers montrant comment les technologies 3R contribuent aux derniers développements dans des domaines tels que les outils et les solutions conçus pour favoriser la création de contenu, les expériences de divertissement immersives et la technologie pour un avenir meilleur.



Lors de sa conférence de presse au CES 2021, Kenichiro Yoshida, président du conseil d’administration et PDG de Sony Corporation, a présenté les grandes innovations dévoilées par Sony comme la PlayStation®5, VISION-S et Airpeak, en soulignant que « Grâce aux technologies Sony, la créativité n’a pas de limites ». Il a ensuite laissé la parole à Bill Baggelaar, vice-président et directeur technique et développement de Sony Pictures Entertainment (SPE), qui a levé le voile sur les dernières avancées en matière de production virtuelle et d’acquisition d’images volumétriques, ainsi que les initiatives de collaboration avec la nouvelle gamme de téléviseurs BRAVIA XR de Sony.

Ensuite, Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment (SIE) a souligné l’évolution de la communauté PlayStation® en déclarant : « Notre communauté est connectée comme jamais auparavant et est plus diversifiée qu’elle ne l’a jamais été. Nous sommes ravis de cette diversité de goûts et de points de vue qui fait la richesse de notre communauté ».

Enfin, Dennis Kooker, président, Global Digital Business and U.S. Sales, Sony Music Entertainment («SMEI») a présenté les nombreuses formes de collaborations uniques en cours entre les artistes et les nouvelles technologies.

L’ensemble du contenu Sony lié au CES 2021 est accessible sur le site « Sony Square». Inauguré à l’occasion du CES 2021, le site Sony Square continuera après l’événement à fournir des informations sur les produits, du contenu sur les technologies de l’ensemble du groupe Sony.

Résumé des annonces de la conférence de presse Sony au CES 2021

Nouveaux outils et solutions innovantes pour les créateurs

Technologies et solutions à distance capables d’améliorer et d’enrichir la création de contenu

Production virtuelle avec capture volumétrique dans le monde réel

Les décors et emplacements de tournage de film et de production TV sont capturés sous forme de données dans le cloud volumétrique 3D, puis traités à l’aide du logiciel Atom View des studios Sony Innovation et affiché comme image d’arrière-plan sur un écran à LED Crystal pour une production virtuelle en temps réel.

Concert de Madison Beer en réalité immersive avec la technologie de création 3D en temps réel

L’auteur – compositeur – interprète d’Epic Records, Madison Beer, a collaboré avec Sony Music Entertainment (SMEI) et Verizon pour créer un showcase immersif qui réinvente l’expérience de concert sur les plateformes numériques. En utilisant les dernières innovations en matière de technologies de création 3D en temps réel, elle a été transformée en un avatar très réaliste et interprètera ses dernières chansons dans un Sony Hall virtuel recréé pour l’occasion.

360 Reality Audio, de nouveaux outils de production musicale Sony et Virtual Sonics Inc., société de développement de logiciels musicaux, ont imaginé un nouveau logiciel de création de contenu appelé 360 Reality Audio Creative Suite pour créer de la musique compatible 360 Reality Audio au champ sonore spatialisé.

Destiné à faciliter la création de contenus 360 Reality Audio pour les créateurs et les artistes, il leur permet d’exprimer facilement leur musique dans un champ sphérique 360° en utilisant leurs plateformes de production existantes.

Communiqué complet ici.

Airpeak Première présentation du drone Airpeak. Équipé de l’appareil photo hybride plein format (Alpha) de Sony, Airpeak permet un tournage dynamique couplé à un vol précis et stable pour le plus grand bonheur des vidéastes créatifs, et ouvre la voie à de nouvelles possibilités d’expression. Grâce à cette initiative, Sony souhaite contribuer à l’évolution des drones haut de gamme dans ce marché en pleine croissance.

Prise en charge de la production vidéo avec Xperia 5 II Le smartphone Xperia 5 II 5G capture la réalité et élargit le champ d’expression des créateurs grâce à la fonction d’appareil photo complète de Photography Pro et aux paramètres et réglages de couleurs professionnelles de Cinematography Pro « optimisé par CineAlta » permettant d’améliorer les tournages cinématographiques. Ce réglage des couleurs, inspiré de la reproduction des moniteurs professionnels Sony, offre une précision chromatique inédite à l’écran et fidèle à l’intention des créateurs. Grâce à la connectivité 5G, il permet de transmettre et de recevoir des données en temps réel.

Spatial Reality DisplayCapable de reproduire des images spatiales en trois dimensions comme si elles étaient réelles, cet écran permet aux créateurs de partager des conceptions de produits ou de présenter différentes variations de couleur ou de forme pour exprimer pleinement leur vision et livrer leur intention au spectateur. Grâce à son extraordinaire réalisme et son niveau de détail, il élargit le champ de l’expression vidéo, notamment pour les affichages et la signalétique 3D en magasin, tout en permettant au spectateur de voir la profondeur, la texture et l’apparence de l’objet avec un réalisme bluffant.

Écran Crystal LED Les nouvelles séries Crystal LED sont équipées du processeur d’image haute qualité « X1™ for Crystal LED » avec la technologie de contrôle des LED développée pour le premier Crystal LED de Sony et la technologie de traitement du signal plébiscitée sur les séries de téléviseurs BRAVIA de Sony. Des images extrêmement réalistes peuvent être affichées dans une gamme de formats et de tailles adaptés à diverses applications telles que les salles d’exposition d’entreprises, les halls d’entrée et les productions virtuelles, et offrent des images immersives, impressionnantes et stimulantes pour la créativité des créateurs.

Hawk-Eye Innovations et Pulselive redéfinissent le « sportainment » Hawk-Eye, du groupe Sony, fournit des solutions d’arbitrage sportif et des services d’analyse de jeu. La division numérique de Hawk-Eye Pulselive, propose quant à elle des solutions numériques qui améliorent l’expérience des amateurs de sport. Toutes deux se sont engagées à innover dans l’industrie du sport – allant de l’arbitrage jusqu’à l’engagement des supporters – en utilisant la vidéo et les données. À l’avenir, Sony souhaite fournir de nouvelles formes de divertissement qui permettent de visualiser le contenu du jeu et les données sportives.

Divertissement immersif

Produits et services de divertissement qui amplifient la réalité, en temps réel et à distance

BRAVIA XR

Équipé d’un processeur cognitif XR, le nouveau BRAVIA XR fait preuve d’une intelligence similaire aux caractéristiques cognitives humaines. Il détecte les points focaux du spectateur et analyse de nombreux éléments de qualité d’image pour produire une image plus naturelle et plus proche de la mémoire humaine. Il convertit également le son de manière ascendante en 5.1.2 canaux pour envelopper le spectateur dans un son surround de haut en bas, et de gauche à droite, et proposer une expérience réaliste et immersive, proche des images et du son perçus dans la vie réelle.

Diffusion de video 360 Reality Audio avec la technologie Spatial Sound Sony lancera d’ici la fin de l’année un service de diffusion de contenu vidéo en direct, combinant l’expérience audio spatialisée et les images en 360 Reality Audio, en collaboration avec les principaux labels de musique et services de streaming. L’occasion de s’immerger totalement dans le concert comme si on se trouvait au même endroit que l’artiste. Avant le lancement de ce service, une performance de Zara Larsson sera disponible et sera le premier contenu vidéo 360 Reality Audio.

Communiqué complet ici.

PlayStation®5 Equipée d’un disque SSD, découvrez des temps de chargement ultra rapide, une immersion plus grande grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives de la nouvelle manette DualSense™, le son 3D, et un catalogue exceptionnel de jeux PlayStation® nouvelle génération.

Des technologies au service de notre avenir

Améliorer le quotidien grâce à une innovation axée sur la sûreté et la sécurité

VISION-S

Dans le but de faire progresser la mobilité, le développement de VISION-S est passée à la vitesse supérieure. Tout en continuant à développer des véhicules axés sur la sureté et la sécurité, le divertissement et l’adaptabilité, les essais d’évaluation technique sur route ont commencé en Autriche en décembre 2020.

En tant que société de divertissement créative reposant sur une base technologique solide, Sony continuera à transmettre le Kando et l’assurance nécessaire grâce à ses technologies des 3R pour permettre le partage de contenu indépendamment du lieu (reproduction à distance), sans latence (réactivité en temps réel) et avec un sens de la réalité indiscernable (réalisme).