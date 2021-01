Guild Wars 2 : le second chapitre du cinquième épisode de l’Épopée du Givre sera disponible le 19 janvier

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

De nouveaux défis attendent les joueurs dans ce nouveau chapitre intitulé Pouvoir

Du nouveau contenu arrive dans Guild Wars 2 pour démarrer cette nouvelle année avec Pouvoir, le deuxième chapitre du final en plusieurs parties de l’Épopée du Givre. Une apocalypse de feu et de fureur s’abat sur la Tyrie, menaçant de déchirer les terres, et la frêle alliance du Commandant avec les murmures glacés de Jormag sera plus que jamais mise à l’épreuve.

Alors que la menace du dragon ancestral du feu et de la fournaise se précise, quatre nouvelles missions d’endiguement de dragon seront disponibles aux Pics de Chef-Tonnerre, dans les Champs de Ruine, au Lac Doric et aux Congères d’Antreneige, avec des modificateurs de défi optionnels pour en corser la difficulté et offrir aux plus braves et aux plus doués un butin encore meilleur.

Le recrutement des factions fait aussi son retour, avec deux nouveaux groupes d’alliés rejoignant la bataille pour empêcher la Tyrie de disparaître dans l’ombre de Primordius et de Jormag. Le premier sera disponible dès le lancement, tandis que le second arrivera quelques semaines plus tard, en même temps qu’un second niveau des armes de pourfendeur de dragons du chapitre 1 à fabriquer. Une nouvelle infusion et un nouvel arc long spécifiques à une faction viendront compléter les récompenses que les joueurs pourront obtenir.

Les quatre chapitres de l’épisode 5 seront gratuits pour tous les joueurs détenteurs de Guild Wars 2: Path of Fire qui se connecteront au jeu après sa sortie. Le troisième chapitre, Équilibre, sera disponible en mars 2021.