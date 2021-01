Les Sims 4 donne la chair de poule avec le tout nouveau kit d’objets Paranormal

Partager Facebook

Electronic Arts et Maxis démarrent la nouvelle année en dévoilant le kit d’objets Les Sims 4 Paranormal, un kit aussi effrayant qu’amusant qui offre aux joueurs des façons inédites de jouer avec la vie (après la mort).

Dans le kit d’objets Les Sims 4 Paranormal, les Sims se prépareront à gérer des “colocataires” effrayants sur les nouveaux terrains Maison hantée, où des choses étranges se passent la nuit lorsque des spectres font des bêtises et sèment la pagaille. Les Sims peuvent faire une séance de spiritisme pour invoquer Guidry le fantôme, qui peut les conseiller sur la façon de vivre confortablement dans une maison hantée par un spectre espiègle et des événements effrayants. Ils peuvent également apaiser les spectres et communier avec les morts, purifier leurs maisons pour se débarrasser des invités indésirables, ou laisser ces derniers devenir incontrôlables et leur faire peur jour et nuit. Les Sims peuvent même invoquer Bonehilda, la domestique squelettique, pour obtenir un peu d’aide supplémentaire dans la maison.

De plus, les joueurs peuvent maîtriser la nouvelle compétence Médium pour impressionner Guidry et obtenir leur Permis d’enquêteur paranormal. Les Sims peuvent ensuite utiliser leur nouveau permis pour aider d’autres Sims moins habitués au monde des esprits à résoudre leurs problèmes paranormaux et à restaurer l’ordre dans leurs maisons.

Lekit d’objets Les Sims 4 Paranormal est le 18ème kit d’objets pour Les Sims 4, et sera disponible le 26 janvier pour 9,99 € sur Origin pour PC, Steam, PlayStation 4 et Xbox One.