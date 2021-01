Razer annonce de nouveaux Blade 15 et Blade 17 lors du CES 2021

Partager Facebook

LE MEILLEUR A LE DROIT AU MEILLEUR : LES TOUT-NOUVEAUX RAZER BLADE 15 ET RAZER BLADE PRO 17 AVEC LES CARTES GRAPHIQUES NVIDIA GEFORCE RTX SÉRIES 30

La prochaine génération d’ordinateurs portable gaming Blade 15 et Blade Pro 17 est dotée des nouveaux GPUs NVIDIA® GeForce RTX™ Séries 30, d’écrans plus rapides et d’un design mobile élégant.

Razer™, la marque lifestyle leader pour les joueurs, annonce aujourd’hui les nouveaux PC portables gaming Razer Blade 15 et Razer Blade Pro 17 équipés des GPUs NVIDIA® GeForce RTX™ Séries 30. Pour profiter de la puissance de ces nouveaux GPUs, les ordinateurs portables sont désormais disponibles avec de nouvelles options d’écrans à des taux de rafraîchissement plus élevés, et de résolutions plus élevées. Les nouveaux Blade 15 et Blade Pro 17 forment la gamme de laptops gaming de Razer la plus puissante et la plus diversifiée jamais proposée.

« La nouvelle gamme de Razer Blade est le meilleur atout pour les joueurs voulant jouer à la prochaine génération de jeux. » déclare Brad Wildes, Senior Vice President & General Manager of Razer’ Systems business unit. « Notre nouvelle gamme est dotée des dernières technologies graphiques, offrant aux joueurs la meilleure expérience immersive disponible. Avec les écrans les plus rapides du marché et un de nos plus petits châssis jamais créé, les joueurs peuvent profiter d’une expérience de jeu ultra-fluide n’importe quand et n’importe où. En bref : les Razer Blade sont le moyen ultime pour jouer. »

Les plus puissants

Les tout nouveaux Blade 15 et Blade Pro 17 offrent aux joueurs la plus puissante technologie graphique actuellement disponible, armés des nouveaux GPUs NVIDIA GeForce RTX Séries 30, jusqu’à la NVIDIA® GeForce RTX™ 3080. Les GPUs pour laptop NVIDIA® GeForce RTX™ Séries 30 , alimentés par l’architecture NVIDIA Ampere, augmentent l’efficience énergétique jusqu’à 2 fois, accélèrent considérablement les performances et introduisent les technologies Max-Q de 3ème génération telles que Advanced Optimus pour une meilleure autonomie de la batterie lors de sessions de jeux en déplacement, Dynamic Boost 2.0 pour des performances GPU optimisées en jeu ou pour la création, et Whisper Mode 2.0 pour un contrôle acoustique amélioré lorsque l’on travaille dans des environnements silencieux. Les GPUs pour laptops GeForce RTX Séries 30 offrent des expériences de jeux époustouflantes grâce au ray tracing, comme dans Cyberpunk 2077 ou d’autres titres, et permettent également aux créateurs de produire des contenus incroyables en utilisant des centaines d’applications profitant de l’accélération GPU.

fiche technique du blade 15

PRIX & DISPONIBILITÉS

Le prix du nouveau Razer Blade 15 débutera à 1799,99€ et sera disponible en précommande exclusivement sur Razer.com et dans les magasins Razer Store le 12 janvier et à l’achat chez certains revendeurs dès le 26 janvier.

Le prix du nouveau Razer Blade Pro 17 débutera à 2399,99€ et sera disponible en précommande exclusivement sur Razer.com et dans les magasins Razer Store le 12 janvier et à l’achat chez certains revendeurs dès le 1er trimestre 2021.