The Medium : le Ray Tracing et le DLSS au rendez-vous

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Annoncé lors du Showcase de NVIDIA pendant le CES 2021, Bloober Team, le studio à l’origine de jeux d’horreur acclamés dont Blair Witch, Observer : System Redux et Layers of Fear, a révélé aujourd’hui son partenariat avec NVIDIA pour la mise en place du ray tracing en temps réel pour le prochain titre d’horreur psychologique The Medium, à sa sortie le 28 janvier.

The Medium utilisera tout le potentiel de la dernière version d’Unreal Engine 4, aux côtés de Microsoft DirectX Raytracing et de la technologie NVIDIA DLSS au lancement, pour offrir des reflets et des ombres de ray tracing en temps réel étonnants afin de mettre en valeur l’un des mondes les plus immersifs graphiquement et l’un des projets les plus ambitieux de la Bloober Team. Grâce aux dernières technologies et au soutien de NVIDIA, The Medium apporte des idées neuves et un gameplay unique, le tout avec des visuels de ray tracing pétrifiants alimentés par DLSS tout au long des défis hallucinants du jeu d’horreur et des énigmes sinistre simultanément dans deux réalités.

The Medium sera disponible le 28 janvier 2021 sur Xbox series, PC via les plateforme : Steam, Epic et Microsoft.