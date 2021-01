Yu-Gi-Oh! Duel Links souffle sa quatrième bougie !

Partager Facebook

Les duellistes seront récompensés avec des monstres « Yeux Bleus », des Tickets de Compétence, des gemmes et plus encore

Konami Digital Entertainment B.V. célèbre aujourd’hui le quatrième anniversaire de Yu-Gi-Oh! Duel Links ! Pour l’occasion, trois campagnes différentes prennent place dans le jeu dès aujourd’hui

Jusqu’au janvier 2022, les duellistes qui se connectent au jeu obtiendront deux cartes avec le nouveau type de rareté « Legend Foil » : le Dragon Blanc Alternatif aux Yeux Bleus et le Dragon Blanc aux Yeux Bleus (version du film). Ils recevront également 1000 gemmes, un Ticket de Compétence (valable pour les personnages ajoutés au jeu avant le 15 décembre 2020) ainsi que le tapis de jeu et les protège-cartes Yu-Gi-Oh! ZEXAL.

Jusqu’au 31 décembre, les joueurs pourront remporter les bonus suivants en se connectant :

Jour 1 – Ticket UR (Prismatique)

Jour 2 – Ticket UR Dream (Glossy)

Jour 3 – Ticket SR (Prismatique)

Jour 4 – Ticket SR Dream (Glossy)

Jour 5 – Ticket UR (Glossy)

Jour 6 – Ticket SR (Glossy)

Jour 7 – Ticket UR (Rareté « Normal Foil »)

Jour 8 – Ticket SR (Rareté « Normal Foil »)

Pour couronner le tout, la campagne « New Week & End of Week » est en cours depuis le 3 janvier ! Jusqu’au 1er février, les duellistes qui se connectent peuvent gagner :

4 Tickets UR – un ticket distribué au début de chaque semaine

400 gemmes – 80 gemmes distribuées à la fin de chaque semaine

En complément de ces campagnes, un nouveau deck de structure sur le thème des Yeux Bleus est disponible. Les prix en gemmes de la 1ère Boîte Principale jusqu’à la 17ème Mini Boîte sont en réduction à – 50% pour tous les duellistes, sans limite d’achat !

Basé sur le jeu de cartes à collectionner officiel Yu-Gi-Oh! , Yu-Gi-Oh! Duel Links transpose le célèbre jeu sur mobile et PC. Les duellistes peuvent affronter Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo et d’autres personnages iconiques de la franchise Yu-Gi-Oh ! à l’aide de leurs cartes dans d’intenses batailles.

Yu-Gi-Oh! Duel Links est disponible gratuitement sur l’App Store® pour iPad®, iPhone® et iPod touch®, sur Google Play™ pour les appareils Android™, et sur PC via Steam.