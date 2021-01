TCL CSOT annonce deux écrans flexibles destinés aux appareils portables au CES 2021

Partager Facebook

À l’occasion du CES 2021, TCL CSOT annonce le lancement de deux nouveaux produits révolutionnaires : un écran enroulable de 17 pouces avec la technologie Printed OLED et un écran enroulable AMOLED de 6,7 pouces. TCL CSOT est une filiale de TCL Technology, qui se consacre uniquement au développement d’innovations dans le secteur du semi-conducteur dédié à l’affichage.

L’écran enroulable de 17 pouces Printed OLED, d’une épaisseur de seulement 0,18 mm, est un exemple unique de haute technologie d’affichage flexible à grande échelle. Facilement déroulable et portable, il peut s’intégrer partout, comme une peinture sur toile.

Grâce à la technologie dernier cri TCL CSOT « Ink Jet Printing », avec une gamme de couleurs de 100 %, la qualité d’affichage est hautement améliorée. Cette technologie peut être appliquée au TV Flexible, aux écrans incurvés et pliables, et aux écrans publicitaires transparents.

Ses dispositifs auto-lumineux OLED RGB sont fabriqués grâce à une technologie d’impression à jet d’encre de haute précision, qui n’a pas besoin de masques métalliques. Par conséquent, le coût est inférieur à 20 % par rapport aux technologies d’affichage traditionnelles et cette technologie est davantage compatible avec les écrans de grande taille et à la production de masse.

L’écran portable enroulable AMOLED de 6,7 pouces redéfinit complètement les standards de formes des smartphones. Grâce à la technologie d’écran enroulable AMOLED, il peut être étendu de 6,7 à 7,8 pouces d’un simple coup de doigt, transformant ainsi un smartphone en tablette, son interface facilement adaptable créant une expérience utilisateur absolument inédite. Le smartphone a une épaisseur inférieure à 10 mm, ce qui le rend nettement plus fin qu’un smartphone pliable.

Grâce à la conception améliorée de son écran flexible, le rayon de courbure et de glissement peut être aussi fin que 3mm, combiné à un mécanisme spécifique de glissement. D’une simple pression du doigt il est possible de faire sortir l’écran initialement enroulé dans le boîtier, permettant au téléphone de se déplier et de se rétracter. La durée de vie du mécanisme coulissant est supérieure à 100 000 utilisations. L’interface du logiciel s’adapte à l’utilisation à une main comme à une utilisation multitâche.

Cette année, les rapports publiés par Display Supply Chain Consultants (DSCC) ont une fois de plus mis en évidence l’immense potentiel du marché de l’écran. Dans son rapport sur les prévisions du marché des matériaux OLED, la DSCC a prévu que le marché des matériaux AMOLED passera de 951 millions de dollars en 2019 à 2,69 milliards de dollars en 2024, avec un CAGR de 23 %. Plus précisément, dans un autre rapport sur les expéditions et les technologies d’écrans pliables et enroulables, l’organisme anticipe une augmentation de 80 % de la croissance annuelle moyenne des revenus de ces smartphones de 2020 à 2025, pour atteindre 105 milliards de dollars.

TCL CSOT se concentre sur les technologies d’affichage mini-LED, micro-LED, et OLED/QLED. La gamme de produit s’étend des panneaux d’affichage et modules tactiles, petites et moyennes tailles, aux tableaux blancs interactifs, en passant par les murs vidéos, les affichages automobiles et les moniteurs de gaming, qui contribuent continuellement au progrès de l’industrie mondiale des panneaux. Après 11 ans de développement, TCL CSOT a réussi à mettre à niveau ses technologies pour pouvoir devenir à son tour un acteur clé dans le développement des technologies d’écran.

Dans le futur, TCL CSOT s’aventurera plus loin dans les nouvelles applications des technologies d’écran. L’entreprise continuera à renforcer sa coopération avec des partenaires en amont et en aval de l’industrie, en se concentrant sur les microsystèmes de panneaux, les nouveaux matériaux et les composants clés. TCL CSOT a pour objectif de déployer des efforts conjoints afin de créer un réel écosystème industriel d’affichage à semi-conducteurs.