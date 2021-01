KONAMI et IQONIQ annoncent un partenariat pour la saison 2020-21 de l’eFootball.Pro

Partager Facebook

La plateforme d’engagement de fans devient le partenaire titre de la compétition d’eFootball professionnelle, nommée “eFootball.Pro IQONIQ” pour la saison actuelle

Konami Digital Entertainment B.V. et IQONIQ annoncent aujourd’hui le premier partenariat majeur de l’eFootball.Pro, la compétition réservée exclusivement aux clubs de football professionnels.

IQONIQ, la nouvelle plateforme d’engagement de fans, cible les mondes du sport et du divertissement et sera lancée au cours du premier trimestre de 2021. À partir de la troisième journée de matchs, le 30 janvier, IQONIQ sera le partenaire exclusif pour l’engagement et la fidélisation des fans et donnera son nom à la saison 2020-21 de l’eFootball.Pro IQONIQ.

Pour célébrer ce partenariat, KONAMI lancera des campagnes au sein des versions PC, consoles et mobiles d’eFootball PES 2021. Plus d’informations seront annoncées prochainement dans le jeu.

« L’application IQONIQ permettra aux fans de l’eFootball.Pro d’accéder à des contenus exclusifs, des prix, des jeux, de s’engager et de voter pour leurs joueurs et équipes favoris », déclare Kazim Atilla, PDG d’IQONIQ. « Lorsqu’elle sera lancée, l’application fournira aux fans une plateforme unique afin de profiter d’une expérience de l’eFootball.Pro personnelle et gratifiante. »

« Grâce à cet accord, l’eFootball.Pro et l’eFootball.League dans sa globalité passent une étape de leur incroyable croissance », commente Naoki Morita, Président de Konami Digital Entertainment B.V. « Tout comme l’eFootball, IQONIQ a un bel avenir devant elle et nous sommes ravis de pouvoir partager cette aventure avec son équipe. »

À propos de l’eFootball.Pro IQONIQ :

La liste complète des clubs participant à la saison 2020-21 de l’eFootball.Pro IQONIQ est la suivante :

FC Barcelone

Manchester United FC

FC Bayern Munich

Juventus

Arsenal FC

Celtic FC

FC Schalke 04

AS Monaco

AS Roma

Galatasaray SK

Avec plus de 15 millions de vues sur YouTube pour sa saison 2019/20, le coup d’envoi de l’eFootball.Pro IQONIQ a été donné le 12 décembre avec certains des clubs les plus renommés au monde, représentés par des joueurs eSport professionnels.

La saison régulière 2020/21 de l’eFootball.Pro IQONIQ est disputée en ligne avec des matchs 3v3 en coopération. Les prix du Meilleur Joueur (“MVP”) et du Meilleur Buteur (“Top-Goal-Scorer”) sont décernés après chaque journée de matchs, et un prix supplémentaire sera attribué aux clubs selon leur classement à la fin de la saison.

Les matchs complets et les temps forts de la première journée de matchs peuvent être visionnés sur la chaîne YouTube OfficialPES.

La seconde journée de matchs sera diffusée sur YouTube et Facebook ce samedi 16 janvier à partir de 13h00.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.