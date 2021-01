Partager Facebook

« La famiglia grande » de Camille Kouchner est l’ouvrage dont tout le monde parle en cette rentrée littéraire. Depuis sa sortie le 7 janvier dernier, il caracole en tête des ventes. La fille de Bernard Kouchner, ancien ministre de la santé, lève le voile sur un secret de famille en y révélant les abus sexuels qu’aurait commis son beau-père Olivier Duhamel (jamais cité nominativement) sur Victor (le prénom a été changé) son frère jumeau quand celui-ci était adolescent et qui auraient duré au moins deux ans. Le célèbre politologue et constitutionnaliste français était alors le mari de leur mère, Evelyne Pisier. Professeure de droit public, elle était la soeur de l’actrice Marie-France Pisier décédée en 2011 dans sa piscine dans des circonstances jamais élucidées.

L’ouvrage raconté à la 1er personne débute avec le décès d’Evelyne Pisier. « Ma mère est morte le 9 février 2017 » . Puis on assiste aux funérailles à Sanary, dans le sud de la France où se trouvait la maison de vacances d’été. Autour du cercueil se pressent Camille la narratrice, Victor, Colin, le fils aîné, Luz et Pablo, les deux enfants adoptés par Evelyne Pisier et Olivier Duhamel. Un peu plus loin, les amis de la famille. Puis retour dans le passé avec le récit en accéléré de la vie d’Evelyne Pisier (qui a été l’amante de Fidel Castro) avant d’enchaîner sur la vie de famille de Camille, Victor et Colin. L’autrice raconte comment Olivier fut un beau-père aimé des enfants de sa femme. Un père de substitution comblant l’absence du père biologique, trop occupé par ses voyages et ses fonctions. Elle raconte comment elle se glissait dans le bureau de son beau-père pour écouter avec lui Chopin et Schubert, comment il l’encourageait pour tout, la portait, la rassurait, lui donnait confiance. « Rue JB, mon beau-père organisait ma joie, m’apprenait à respirer. Il me faisait faire mes devoirs et m’enseignait le jeu. Poker, black jack, tarot, belote Mon beau-père m’emmenait aux concerts de Johnny Hallyday. Il me faisait écouter des morceaux de piano, il m’inscrivait au tennis et me lisait des passages de ses polars préféré ». Tout semble basculer après les suicides des parents d’Evelyne Pisier à deux ans d’écart. Le père avec un pistolet, la mère avec des médicaments. Evelyne sombre alors dans la dépression et l’alcool. C’est à ce moment-là qu’auraient débuté les abus sexuels. Victor se confie à Camille, mais lui demande de se taire. Elle accepte. Par amour pour son beau-père et parce que, face à la dérive d’Evelyne, il était tout ce qu’il lui restait, explique-t-elle. En 2008, alors qu’ils ont atteint la trentaine, Camille pousse son frère à parler à leur mère. A contre-cœur, il s’exécute. Mais Evelyne Pisier banalisera l’acte et défendra son mari. « Il regrette, tu sais. Il n’arrête pas de se torturer. Mais, il a réfléchi, c’est évident, tu devais avoir déjà plus de 15 ans. Et puis, il n’y a pas eu sodomie. Des fellations, c’est quand même très différent ». Elle reprochera également à Camille de ne pas l’avoir avertie. Seule Marie-France Pisier, à son tour mise au courant, en aurait parlé à tout le monde autour d’elle. Les réactions différentes des deux sœurs les aurait brouillées à jamais. Bernard Kouchner aurait, lui, été mis au courant en 2010. Il aurait voulu alors aller casser la gueule de Duhamel, mais à la demande de son fils, n’a pas bougé.

Dans ce récit, Camille Kouchner, devenue mère de deux enfants, détaille les mécanismes qui condamnent au silence et poussent à protéger l’abuseur. Elle évoque la culpabilité qui l’a rongée durant tant d’années et à qui elle donne vie sous la forme d’une hydre. Elle évoque aussi les embolies pulmonaires qui l’ont conduite à l’hôpital. Des embolies qui l’empêchaient de respirer à l’instar de cet étouffant secret.

Camille Kouchner

Loin de tout sensationnalisme, ce témoignage, écrit dans un style impeccable, est de nature à réveiller les consciences et offrir des points de repère aux victimes directes et collatérales d’inceste engluées dans le mutisme et la culpabilité.